Уборка по-японски, или Как избавиться от ненужных вещей и не пожалеть об этом

Теперь уже знаменитая японка когда-то освободила свой дом и свою жизнь от удушливого хлама, разработала принцип такой уборки и описала его в книге «Обыкновенное чудо или Уборка, которая изменит вашу жизнь». В общем-то принципов у нее всего два: выбросить все ненужное и найти место всему, что осталось. Отделить нужное от ненужного порой сложнее всего. Поэтому первым делом займемся «мелкими» вещами, для чего поделим их на пять пунктов:

Документы

Одежда

Косметика

Книги

Сувениры

Как быть?

Принцип работы с каждым пунктом прост. Достаем всю одежду из шкафов, комодов, сушилок для белья, из корзины с грязным бельем, с вешалок в прихожей — словом, всю одежду, которая есть в доме. Сваливаем в одну большую кучу в комнате. Затем берем каждую вещь и прислушиваемся к ней.

Для японцев важно ориентироваться на чувства и энергии. Поэтому и японская уборка предполагает внимание к эмоциям, которые вызывает вещь. Если она не радует, напоминает об опасности или тяжелых временах — смело откладывайте в мешок, одежда из которого пойдет «в добрые руки», на продажу или на помойку.

Из игры выходят и любимые, но поношенные вещи, включая вещи «для дома». И восточные и западные тенденции в один голос говорят нам о внимании к домашней одежде и призывают не донашивать состарившиеся любимые брюки дома. Купите для дома новую домашнюю одежду, перестаньте носить ту, которая не отстирывается!

То же самое проделайте с косметикой. Управляясь с ней, обращайте внимание на частотность использования средств и на срок годности. Возможно, этот пункт придется почистить сильнее, чем вы задумывали.

Книги и бумаги

Книги должны быть любимыми и проситься с вами в кроватку. Иначе, какой смысл их держать? Оставляйте только те, что будете перечитывать и хотите оставить в наследство детям. Остальные раздарите, отдайте в библиотеку, оставьте в пункте буккроссинга.

К документам отнеситесь внимательно. Сразу отложите очевидно важные: паспорт и загран, медполис, СНИЛС, ИНН, свидетельство о рождении, школьные аттестаты и дипломы об образовании, трудовой договор, документы на собственность — машины, недвижимость, землю.

Изучите документы на бытовую технику: гарантийные бумаги с не истекшим сроком гарантии сохраните. Другие, включая инструкции к технике (они и так есть в интернете), оплаченные счета ЖКХ, благодарственные письма с работы за участие в субботниках (придется оторвать от сердца, да) и другие бессмысленные бумаги смело отправляйте на помойку.

С сувенирами всегда сложно. Вроде как везла же этого слона за тридевять земель… Помните, что вы не хранитель музея. Слон радовал вас на протяжении долгого времени, так не пора ли ему отправиться в кругосветку через блошиный рынок?

Научившись разбирать мелкие вещи по такому принципу, в скором времени вы перейдете к более крупным. В ход пойдут старинные одеяла, выцветшее постельное белье, ненужная бытовая химия. Затем придет время мебели. Освободившиеся шкафы переедут к друзьям, на дачу и на помойку.

Главное, не забывайте о том, что вещи не обязательно выбрасывать. Лучшие из них попробуйте продать, другие предложите друзьям и на специальных сайтах вроде «отдам даром».

А что же дальше?

Вторым пунктом чудесной уборки стоит, собственно уборка. Избавившись от привычных ненужных вещей вы, кроме звенящей тишины и начинающей формироваться чистоты, обнаружите и хаотичные кучки с любимыми и оставшимися вещами.

Рассортируйте их. Внутри горы с одеждой разберите вещи по сезонному принципу, по цветам и фактурам. Мари — противница стопочек. Поэтому все вещи в ее шкафу складываются квадратиками и лежат отдельно друг от друга. Для любителей разобрать гардероб существуют специальные боксы с секциями. То есть вы не будете тащить из стопки нужную водолазку и разбивать идиллию, а возьмете нужную с ее места.

То же самое проделайте с косметикой, книгами, сувенирами… Главная идея, по которой они теперь должны размещаться в доме — простота использования. Каждую из них должно быть можно взять в любой момент, не потревожив другие.

Кроме того, каждая из них обязательно должна радовать и вдохновлять вас. Это и есть основа результативной японской уборки.