В Тамбовской области с начала года грибами отравились семь человек

По состоянию на 12 июля в Тамбовской области специалисты регионального Роспотребнадзора зарегистрировали семь единичных случаев отравления грибами, сообщается на сайте ведомства.

Три человека отравились в Тамбове и по одному человеку — в Рассказовском, Мичуринском и Мучкапском районах. К счастью, никто из них не умер.

По словам специалистов, заболевшие ели консервированные грибы разных видов урожая прошлого года и жареные грибы этого урожая. Причиной их отравления могло стать неправильное приготовление грибов в домашних условиях или неспособность отличить съедобные грибы от ядовитых.

Кроме того, в Тамбове отмечен один случай ботулизма с тремя пострадавшими. Семья заболела после того, как съела купленные у торговца соленые рыжики, приготовленные в домашних условиях с нарушением технологий.

Чтобы не заболеть ботулизмом, эксперты советуют домашние консервы из грибов перед употреблением прокипятить, проварить, прожарить или потушить в течение 10-15 минут. Так можно обезвредить токсин ботулизма.