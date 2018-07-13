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Все в маму: Мария Порошина вышла в свет с подросшими дочерьми
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Все в маму: Мария Порошина вышла в свет с подросшими дочерьми 

Teleprogramma.pro 50 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Недавно у звезд появился еще один повод съездить в Краснодарский край. Сейчас там не только хорошая погода, но и проходит Всероссийский фестиваль музыкальных искусств в «Орленке». Ради этого мероприятия приехала туда Ирина Безрукова, а на днях к ней присоединилась и Мария Порошина. В этом году фестиваль посвящен творчеству Владимира Высоцкого и на концерте многие знаменитости исполнили его песни. Так Мария спела песню о «жирафе и антилопе».
Уже по традиции многие звезды приехали туда со своими детьми. Порошина вывела в свет наследниц: 12-летнюю Серафиму и 8-летнюю Аграфену. Старшая из них уже почти переросла маму. Она была облачена в белую блузку и юбку в тон. Аграфена предпочла футболку с принтом. Многодетная актриса блистала в ярком платье свободного кроя. Многие гости мероприятия отметили, что все дочери похожи на свою маму.
Мария Порошина с дочерьми / фото: Лариса Кудрявцева, издание "Комсомольская правда"
Напомним, у Марии также есть старшая наследница Полина от брака с Гошей Куценко. 22-летняя девушка окончила театральный институт и готовится пойти по стопам родителей. Она живет с молодым человеком, но замуж выходить не торопится. Самой маленькой дочери Порошиной Глафире всего два года, поэтому она осталась дома с нянями, сообщает издание «Комсомольская правда».
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