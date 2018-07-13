Все в маму: Мария Порошина вышла в свет с подросшими дочерьми

Недавно у звезд появился еще один повод съездить в Краснодарский край. Сейчас там не только хорошая погода, но и проходит Всероссийский фестиваль музыкальных искусств в «Орленке». Ради этого мероприятия приехала туда Ирина Безрукова , а на днях к ней присоединилась и Мария Порошина . В этом году фестиваль посвящен творчеству Владимира Высоцкого и на концерте многие знаменитости исполнили его песни. Так Мария спела песню о «жирафе и антилопе».

Уже по традиции многие звезды приехали туда со своими детьми. Порошина вывела в свет наследниц: 12-летнюю Серафиму и 8-летнюю Аграфену. Старшая из них уже почти переросла маму. Она была облачена в белую блузку и юбку в тон. Аграфена предпочла футболку с принтом. Многодетная актриса блистала в ярком платье свободного кроя. Многие гости мероприятия отметили, что все дочери похожи на свою маму.