Регина Тодоренко назвала Влада Топалова «другом на всю жизнь»

Поклонники до сих пор гадают, встречаются ли Регина Тодоренко и Влад Топалов — в микроблогах звезд время от времени появляются совместные снимки, но по ним невозможно определить, действительно ли пара влюблена. Впрочем, большинство фолловеров Регины и Влада все же уверены, что между ними больше, чем просто дружба.

На днях телеведущая выложила в свой Instagram романтичный снимок с певцом, сделанный в Лондоне. «Мой друг сейчас на сцене, а я по нему скучаю! А вы уже нашли себе друга на всю жизнь?» — подписала снимок Регина.

«Вот это взгляд!», «Красивая пара», «А вы с ним очень похожи, прям подходите друг другу», «Очень хорошо смотритесь вместе», — пишут в комментариях поклонники. Кстати, многим вновь показалось, что объемное платье, выбранное Тодоренко, лишь подчеркнуло ее округлившийся живот. Хотя сама Регина отрицает беременность, слухи об этом все еще муссируются в Сети.

Фото: Instagram