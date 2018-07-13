Многодетной матери из Галича отказали в социальной поддержке по смешной причине

В Галиче прокурор защитил права многодетной матери, которой центр социальных выплат отказал в приеме заявления на получение мер социальной поддержки, сообщает областная прокуратура

Галичанка хотела получать пособия на детей, выплаты на их лекарственное обеспечение. Она собрала все нужные документы и подала заявление в «Центр социальных выплат». Но заявление ей вернули без рассмотрения, потому что женщина не захотела давать согласие на обработку персональных данных. Причиной она назвала религиозные убеждения.

Многодетная мать обратилась в прокуратуру. Прокурор провел проверку и пришел к выводу, что женщина дала согласие в необходимом объеме, а большего от нее были требовать не вправе.

Прокурор обратился в суд и обязал центр социальных выплат рассмотреть заявление. Требования удовлетворены. Позже представители центра обжаловали решение суда, но его оставили без изменения.