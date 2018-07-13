Ещё
Многодетной матери из Галича отказали в социальной поддержке по смешной причине
Далее:
Читайте также:
Ещё

Многодетной матери из Галича отказали в социальной поддержке по смешной причине 

k1news.ru 49 минут назад
Фото: k1news.ru
В Галиче прокурор защитил права многодетной матери, которой центр социальных выплат отказал в приеме заявления на получение мер социальной поддержки, сообщает областная прокуратура.
Галичанка хотела получать пособия на детей, выплаты на их лекарственное обеспечение. Она собрала все нужные документы и подала заявление в «Центр социальных выплат». Но заявление ей вернули без рассмотрения, потому что женщина не захотела давать согласие на обработку персональных данных. Причиной она назвала религиозные убеждения.
Многодетная мать обратилась в прокуратуру. Прокурор провел проверку и пришел к выводу, что женщина дала согласие в необходимом объеме, а большего от нее были требовать не вправе.
Прокурор обратился в суд и обязал центр социальных выплат рассмотреть заявление. Требования удовлетворены. Позже представители центра обжаловали решение суда, но его оставили без изменения.
k1news.ru: последние новости
11 юных географов из Костромы защитят проекты в Крыму В День семьи, любви и верности костромичи смогут получить сертификат о регистрации чувств Ромашковое настроение: нужно так мало, чтобы костромичи улыбнулись
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чем русские женщины могут шокировать иностранцев33
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет70
6 продуктов, которые не следует есть ежедневно6
Боня откровенно рассказала о разрыве с любимым9
Модные тренды, вызывающие оторопь2
Видео
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
05:04
Медицинские мифы, которые пора забыть
Здоровье Психология
00:08
Над Ириной Шейк издевались из-за лишнего веса
Звёзды
05:46
Модные тренды, вызывающие оторопь
Мода
12:56
Актеры, которые были на волосок от смерти
Звёзды Здоровье
05:57
Знаменитые детки, которые плохо себя ведут
Звёзды Дети
05:23
Странности школ Северной Кореи
Дети
09:15
Располневшую Максакову сняли с мужчиной
Звёзды Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение