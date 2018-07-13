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Активисты «Стоп-Алкоголь» снова нашли нарушителей в Перми
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Активисты «Стоп-Алкоголь» снова нашли нарушителей в Перми 

РИА «ФедералПресс» 48 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщает паблик «Пермь Онлайн», в торговом помещении нашли алкоголь, качество которого вызывает сомнение. Также там было много емкостей с медицинским спиртом. Сотрудница магазина, которую ранее уже привлекали за продажу спиртного несовершеннолетним, снова продала алкоголь подростку. Теперь ей грозит уголовная ответственность, а владельца точки — штрафы.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что судебными приставами Дзержинского района Перми при взаимодействии с полицией было изъято более 400 литров нелегальной алкогольной продукции.
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