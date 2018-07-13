Активисты «Стоп-Алкоголь» снова нашли нарушителей в Перми

Как сообщает паблик «Пермь Онлайн», в торговом помещении нашли алкоголь, качество которого вызывает сомнение. Также там было много емкостей с медицинским спиртом. Сотрудница магазина, которую ранее уже привлекали за продажу спиртного несовершеннолетним, снова продала алкоголь подростку. Теперь ей грозит уголовная ответственность, а владельца точки — штрафы.