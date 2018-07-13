Занятия для укрепления мышц спины проведут в Савеловском парке

В субботу, 14 июля, в Савеловском парке стартует цикл бесплатных занятий «Здоровая спина». Направление было выбрано пользователями портала «Активный гражданин».

— Занятия, которые будут проходить по субботам с 11.00 до 12.00, направлены на снятие излишнего напряжения и укрепление групп мышц спинного отдела, на улучшение осанки, — поделился представитель управы Савеловского района.

Занятия будут проводиться под руководством опытного фитнес-инструктора. Они рассчитаны на все возрастные группы.

Савеловский парк расположен по адресу Петровско-Разумовский пр-д, вл. 29. (мю)