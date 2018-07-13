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Идеи нарядов для активного отдыха
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Идеи нарядов для активного отдыха 

SNCmedia.ru 43 минуты назад
Фото: SNCmedia.ru
Скейтборд и велосипедные прогулки
Кататься на велосипедах по московским улицам, разъезжать на скейтборде по парку Горького или просто бегать и гулять с друзьями нужно тоже красиво. Этого поможет добиться спортивный комбинезон Puma, к которому можно подобрать не менее крутые кроссовки на платформе. А еще панамку и стильный рюкзак.
Плавание и серфинг
Мы тут в редакции подумали и решили, что это лето должно быть незабываемым. Поэтому говорим «да» всем самым безумным предложениям и ищем приключения. Начать можно с уроков по серфингу (мы уверены, вы давно хотели). А для этого нужен новый купальник (мы же девочки) — отличный вариант есть у BODYPOETRY. А чтобы не потеряться во времени, смело берите с собой часы Casio, которые, кстати, создали специальную модель именно для серфинга: они ударопрочные, есть график приливов и отливов для поиска лучшей волны, а также водонепроницаемые. Теперь нас никто не остановит. И, как там в песне у Beyonce, «Then I fill the tub up halfway then riding with my surfboard» (Beyonce, Drunk In love).
Hiking и горы
А еще у жителей Лос-Анджелеса можно позаимствовать идею с хайкингом — поднятием в гору. Этот вид спорта в последнее время приобрел нереальную популярность как у селебрити, так и простых жителей, которые хотят быть здоровыми и стройными. У нас сгодится локация на Воробьевых горах — там и по ступенькам попрыгать можно, и в горку забраться. Без удобной экипировки не обойтись: чтобы не распугивать последних футбольных фанатов своей старой одеждой для зала, оденемся прилично: модные джинсовые шорты до колена, спортивный топ и удобные кроссовки. Это ж все-таки скорее развлечение, чем спорт.
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