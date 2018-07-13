Что надо успеть сделать в июле на даче? Советы опытного садовода

Садовод с 10-летним стажем Гульнур Петрова из села Михайловка (Башкирия) рассказала, как правильно ухаживать за огородом в июле.

Что делать, чтобы реже поливать?

«В июле на участке нужен регулярный полив. Лучше всего это делать утром или вечером, но ни в коем случае не днём, при палящем солнце.

Чтобы сократить затраты на поливе, нужно помнить одно простое правило: замульчированная земля дольше сохраняет влагу, поэтому укройте растения любой органикой: необсеменённые сорняки, срезанная газонная трава, полежавшие несвежие опилки, сено, солома и др».

Боремся с сорняками

«Если пропалывать сорняки регулярно, не допуская их разрастания, то делать это легко и просто. Либо воспользуйтесь плоскорезом Фокина, полольником «Стриж» или любым другим полольником.

И снова золотое правило: через толстый слой мульчи сорняки хуже прорастают, так как им не хватает света. Поэтому мульчируйте растения органикой, а цветники — декоративной щепой, кокосовым волокном или скошенной мелкой газонной травой».

Предотвращаем появление фитофторы

«Особенное внимание надо обратить на томаты, особенно на их формировку, если они растут у вас в теплицах. Туда обычно высаживаются помидоры индетерминантного типа — высокорослые. Нельзя допускать разрастания кустов до огромных размеров. Надо убирать ненужные пасынки, формировать кусты в 1-2-3 стебля, иначе не дождётесь помидорок, растения потратят все силы на зелень и цветы.

Обязательно убирайте нижние листья, чтобы было проветривание кустов. Это нужно для профилактики появления фитофторы. Несмотря на жару, некоторые садоводы уже отмечают первые признаки грибкового поражения. Дело в том, что днём в теплицах стоит жара, а ночи прохладные, разница в температурах даёт конденсат. А если еще и нет хорошего проветривания и земля ничем не замульчирована, появляются все условия для развития фитофторы.

Споры этого грибка живут в земле. Если она укрыта толстым слоем мульчи, создаётся хороший естественный механический барьер, мешающий этим грибкам добраться до листьев и плодов растений. В тепле и влажности споры грибка размножаются, при поливе по голой земле капли воды, попадая на неё, соприкасаются со спорами, а потом, отскакивая обратно, уже несут их на растения.

Если у вас случилась такая беда, что листья томатов и плоды начали темнеть, то срочно срежьте все больные листья и плоды, сожгите их, растения и почву обработайте фармайодом, а потом через несколько дней обработайте растения и почву микробиологическим препаратом «Восток» или «Сияние».

Что можно сажать в июле?

«В июле можно посадить репу, редьку, дайкон, пекинскую капусту для зимнего хранения. Можно ещё подсеять в теплицы огурцы для осеннего потребления».

Пора сушить!

Ягодная пора в разгаре. Лучший способ сохранить на зиму ягоды, фрукты и овощи, по мнению Гульнур, — это засушить их.

«В электросушилке сушу всё подряд: ягоды, огурцы, перцы, томаты, укроп, листья смородины, травы, стрелки чеснока, ботву растений — зимой всё пригодится. Дети просто обожают пастилу из клубники: никакие конфеты не нужны».