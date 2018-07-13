Почему нательный крест нельзя снимать

Многие из нас, являясь крещеными, надевают нательные кресты, только отправляясь в церковь. Допустимо ли это? Священнослужители дают однозначный ответ — нет. Почему?

Зачем православным крест

Носить нательный крест постоянно не всем кажется удобным. Во-первых, не всегда мы стремимся демонстрировать свое вероисповедание. Во-вторых, крест, с нашей точки зрения, может неуместно смотреться в сочетании с деловым костюмом или вечерним нарядом. В-третьих, он может мешать в ванной, во время сна и прочее. Поэтому часто мы кладем крестик куда-нибудь в шкатулку, вспоминая о нем лишь когда собираемся посетить храм.

Казалось бы, ничего страшного в этом нет: на дворе XXI век, и светская жизнь отделена от духовной. Однако на деле это не так. Приняв православное крещение, мы вверяем себя Богу.

Крест — это вещественное свидетельство принадлежности человека к христианской церкви: «Сие оружие будем, христиане, носить при себе во всяком месте, и днем, и ночью, во всякий час и во всякую минуту. Без него не делай ничего; спишь ли, встаешь ли от сна, работаешь, ешь, пьешь, находишься в пути, плывешь по морю, переходишь реку — украшай все члены свои животворящим крестом, и не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему (Пс. 90:10)» (Ефрем Сирин, преподобный. Слово о всеобщем воскресении, о покаянии и любви, о Втором пришествии Господа нашего Иисуса Христа . Ч.1. Слово 103).

Иеромонах Иов (Гумеров) говорит: «Мы должны обязательно носить крест, чтобы не отступать от древнейшей христианской традиции. Когда над человеком совершается таинство крещения, рука священника надевает крест, и мирская неосвященная рука не дерзает его снимать».

Нательный крест — это не амулет

По словам иеромонаха Гумерова, человек, который крещен, но не носит креста, страдает маловерием и как бы отрекается от своей религии. Недаром о безнравственных людях на Руси говорили: «На нём креста нет».

К сожалению, многие воспринимают крещение как формальность и не видят необходимости в постоянном соблюдении церковных канонов. А ведь ношение креста — важнейший из них! Отказываясь от креста, вы отказываетесь и от самой православной веры.

Кстати, существует множество историй и легенд о том, как нательный крест спасал людей от смерти, нечистой силы и других бед. Даже если вы не воцерковлены, то по крайней мере стоит задуматься на эту тему.

Вместе с тем, нельзя однозначно расценивать человека с нательным крестом как истинно верующего, а человека без креста — как грешника. Ведь вера не заключается только в ношении креста.

Напротив, бывают случаи, когда человек на время вынужден снять крест в связи с какими-то обстоятельствами — например, крестик испортился, загрязнился, порвалась цепочка и т.п.

«Ношение нательного креста прежде всего является проявлением личного благочестия, — утверждает протодиакон Сергий Шалберов. — Но исторически сложилось так, что этот обычай настолько стал привычным и вошел в норму христианской жизни, что отсутствие крестика стало расцениваться как грех и отступление от веры. Отсюда у очень многих родилось ложное отношение к нательному кресту, как к некоему амулету, который помогает независимо от степени веры и нравственности носящего. Однако, если человек не будет стараться жить по евангельским заповедям, то крест, который он носит на себе, может послужить вовсе не во благо, а в еще большее осуждение. И напротив, вынужденное снятие креста для человека праведной жизни нисколько не умалит его праведности, и не будет грехом».

Как правильно обращаться с крестом

Другое дело, что не обязательно все время носить один и тот же крестик — например, тот, который на вас надели при крещении. Если вы потеряли его или по какой-то причине он вас не устраивает, можно приобрести в церковной лавке другой освященный крест и носить на шее. Старый же крестик лучше отнести в храм, там его могут отдать в переплавку. Или же можно хранить его дома, в укромном месте.

Не забудьте также, что нательный крест не положено носить поверх одежды или использовать его как украшение. Также не следует носить его на одной цепочке с иконками, ладанками или украшениями. Тем более нельзя сочетать православный крест с оккультной символикой.