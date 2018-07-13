Маша Горбань поразила подписчиков откровенными фото из отпуска

Такой актрису мы еще не видели…

Последние посты в микроблоге 31-летней звезды сериалов «Кухня» и «Отель Элеон» Маши Горбань бьют все рекорды по лайкам. А все потому, что почти на каждом снимке знаменитость предстает перед подписчиками или в купальнике, или… обнаженной.

Впрочем, фотографии у актрисы из отпуска на Бали получаются очень красивыми. И совсем не пошлыми. К тому же фигура Маши такая, что не показывать ее просто невозможно. К тому же супруг Горбань, кажется, против подобных публикаций не возражает. Более того, есть вероятность, что именно он и выступает фотографом красавицы-жены.

Сколько продлится пляжный отдых актрисы, неизвестно. Но за последние две недели она успела похвастаться не только идеальными формами и безупречным загаром, но и внушительными достижениями. На острове, как и многие другие местные жители и туристы, Маша освоила серфинг. Причем, судя по постам, научилась держаться на волнах как профессионал.

Кроме того, Горбань на Бали набила новую татуировку — маленькую звездочку на руке. Правда, этот рисонок на коже звезды далеко не первый. В разное время она набивала узоры на запястье, бедре, спине и плече. Также под грудью на боку у нее красуется имя трехлетней дочери Стефании от первого брака с осветителем Олегом Филатовым

Смотрите самые «горячие» посты актрисы из отпуска в нашей галерее ниже!

Горбань сбежала на Бали и набила новое тату

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