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Наталья Фриске обнародовала омерзительное фото отца
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Наталья Фриске обнародовала омерзительное фото отца 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Сестра скончавшейся от рака певицы Жанны Фриске опубликовала на своей страничке в Instagram архивные семейные фотографии. Некоторые из них оказались даже слишком личными для всеобщего обозрения.
Наталья обратилась к отцу, трогательно поздравив Владимира Борисовича с Днем рождения.
"Папуля мой, с Днем рождения тебя! Мы тебя очень сильно любим, здоровья тебе! И крепких нервов! Пусть все, что, ты загадаешь, исполнится", — написала она. Кроме того, сестра исполнительницы опубликовала несколько семейных фото и видео из своего архива.
Главным героем снимков является, конечно же, виновник торжества — Владимир Фриске. На них глава семейства в компании своих любимых дочерей и супруги, либо один. На видео Владимир Борисович танцует с дочерью вальс.
Есть и очень личный снимок именинника во время отдыха с женой Ольгой Владимировной. На нем улыбающийся Владимир Фриске запечатлен с голой волосатой грудью и животом. Можно предположить, что подобные фото могут умилить членов семьи и друзей, но некоторым людям свойственно думать, что такая откровенность интимных моментов бывает омерзительна.
Фолловеры Натальи Фриске присоединились к поздравлениям ее отца. Многие пожелали ему крепкого здоровья.
Напомним, что Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года. Она умерла после продолжительной борьбы с раком. Врачи диагностировали у певицы опухоль головного мозга. После похорон семья вступила в тяжбу за наследство, внука и деньги, собранные на лечение певицы благотворительным фондом.
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