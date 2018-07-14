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Праздник вепсской культуры «Древо жизни» в Карелии собрал больше тысячи гостей
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Праздник вепсской культуры «Древо жизни» в Карелии собрал больше тысячи гостей 

ТАСС 9 минут назад
ПЕТРОЗАВОДСК, 14 июля. /ТАСС/. Традиционный праздник вепсской культуры «Древо жизни» начался в субботу в старинном селе Шелтозеро Прионежского района Карелии. Он ежегодно проводится здесь во вторую субботу июля, начиная с 1987 года. Население Шелтозера увеличивается в этот день вдвое, рассказала ТАСС руководитель администрации села Ирина Сафонова.
"В Шелозере проживает около 1200 человек, треть из них — вепсы. На «Древо жизни» к нам приезжает более тысячи гостей — это уроженцы села, вепсы из Карелии, Ленинградской и Вологодской областей, гости из зарубежья. Столько же ожидаем и в этом году, праздник проводится в 31-й раз", — рассказала ТАСС глава сельской администрации, коренная жительница Шелтозера.
По ее словам, по традиции все соберутся на культовой поляне на берегу Онежского озера, где стоят вековые сосны, отсюда и название праздника — «Древо жизни». «Обычай у нас такой — чем выше на ветку сосны ленточку повяжешь, тем удачнее, счастливее будет год, желание исполнится. Обязательно варим уху прямо на берегу, печем калитки [карельские пирожки с начинкой], рыбники, устраиваем развлечения для детей и взрослых. Очень любят у нас „вепсские игрища“ — стрелять на меткость, бросать на дальность покрышки, пляжный волейбол и футбол», — рассказала сельский глава.
Каждый год праздник посвящен отдельной тематике, тема этого года — «Вода в жизни вепсов». Вепсы относились к воде, как к живому существу, считали, что в водоемах живет дух воды, который за непочтение может утопить, не дать рыбы, наслать болезни. Поэтому водоемы нельзя загрязнять и ругаться близ них, считают вепсы. На празднике гости познакомятся с Хозяином воды и русалками, примут участие в различных конкурсах, связанных с рыбалкой.
Как отметила глава Шелтозера, проводя «Древо жизни», принимая земляков, вепсы стремятся сохранить свою культуру. Местные дети изучают вепсский язык в детсадах и в школе. С 1936 года существует вепсский народный хор, с 1967 года — вепсский этнографический музей, который знакомит с традициями и обычаями народа. На празднике всем малышам, родившимся за год после предыдущего «Древа жизни» дарят значок «Я родился в Шелтозере», чтобы была гордость за свою малую родину.
Вепсы — один из коренных малочисленных народов Северо-Запада России, относящийся к финно-угорской группе. Они расселены на территории между тремя крупнейшими северными озерами — Онежским, Ладожским и Белым, живут на юго-западном побережье Онежского озера в Карелии, в сопредельных районах Ленинградской области и в северо-западных районах Вологодской области. По данным переписи 2010 года вепсов насчитывалось 3 432 человека. Старинное село Шелтозеро впервые упоминается в 1543 году в грамоте новгородского архиепископа Феодосия, на данный момент является комплексным памятником истории.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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