Патриарх Кирилл прибыл в Екатеринбург на мероприятия памяти 100-летия расстрела семьи Николая II. В регионе ограничили продажу спиртного

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православного фестиваля «Царские дни», посвященного 100-летию расстрела последнего российского царя Николая Романова с семьей в этом городе и его родственников в Алапаевске.

"Интерфакс-Религия". Патриарх вынес из самолета ковчег с частицами мощей преподобномучениц великой княгини Елизаветы Федоровны (Романовой) и ее сподвижницы инокини Варвары, а затем обратился к присутствующим.

"Хотелось бы выразить надежду на то, что воспоминания об этих трагических событиях помогут тем, кто еще не сумел переосмыслить историю, сделать это, — цитирует его "Интерфакс-Религия". — И чтобы результатом этого переосмысления было бы возрастание нашего общего согласия, общенационального согласия и примирения".

Глава РПЦ также выразил надежду на то, что исторические трагедии, «которые достались нам из прошлого», не станут причиной разделения народа.

"В год 150-летия со дня рождения государя императора Николая II и в годовщину столетия его мученической кончины с особым чувством я ступаю на Екатеринбургскую землю, потому что именно здесь завершилась его земная жизнь, и совершенно очевидно, что именно с этим местом связано очень много, в том числе и в связи с прославлением святого Николая страстотерпца, мученика, так трагически окончившего свою жизнь здесь, на этой земле", — сказал патриарх.

Он подчеркнул, что его визит в Екатеринбург наполнен особым смыслом. «Я очень надеюсь, что вместе с верующим народом мы достойно, молитвенно отметим эти памятные даты», — добавил Кирилл.

Во время пребывания в Екатеринбурге патриарх планирует посетить Храм-на-Крови, построенный на месте Ипатьевского дома, где была расстреляна царская семья. В субботу, 14 июля, под председательством патриарха пройдет синодальное заседание, также посвященное трагической дате.

В воскресенье, 15 июля, патриарх совершит чин великого освящения храма Феодоровской иконы Божией Матери в монастыре Новомучеников и Исповедников в Алапаевске. В этом городе спустя сутки после казни Николая II и его семьи приняла смерть в шахте родная сестра императрицы княгиня Елизавета Федоровна вместе со своей помощницей Варварой и несколькими представителями династии.

Также в этот день предстоятель РПЦ совершит заупокойную литию у Алапаевской шахты, посетит в Алапаевске монастырь Елизаветы Федоровны, где совершит чин малого освящения Елизаветинского храма, и Свято-Троицкое подворье.

Одним из центральных событий патриаршей поездки станет литургия на площади перед Храмом-на-Крови в ночь с 16 на 17 июля, когда исполнится ровно 100 лет со дня гибели царской семьи. После службы Кирилл возглавит крестный ход длиной 21 км к Ганиной Яме, где большевики уничтожали после казни тела Романовых. По прибытии в монастырь, основанном на этом месте, будет совершен молебен святым царственным страстотерпцам.

Власти Алапаевска запретили продажу спиртного во время пребывания патриарха

На время фестиваля «Царские дни» в Алапаевске вводят частичный запрет на продажу алкоголя. Соответствующее постановление подписал глава этого муниципального образования Сергей Беспалов , сообщает

Ura.ru Пиво и спиртные напитки нельзя будет приобрести 15 июля с девяти часов утра и до пяти часов вечера — в это время в Алапаевске будет находиться патриарх Кирилл. Ограничения также будут действовать 14 июля — в день открытия филиала Свердловского краеведческого музея, 16 июля до трех часов дня и 18 июля до восьми часов вечера в связи с мероприятиями к 100-летию памяти Святых Царственных страстотерпцев, передает агентство.

Николай II вместе со своей семьей был отправлен Временным правительством в ссылку в Тобольск после отречения от престола. Царь и его семья были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года в доме инженера Ипатьева в Екатеринбурге по постановлению Уральского совета рабочих и крестьянских депутатов. В 2000 году РПЦ канонизировала последнего российского императора и его семью.