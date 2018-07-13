Волгоградцев приглашают поучаствовать в конкурсе «Доброволец России»

Жителей Волгоградской области приглашают поучаствовать во Всероссийском конкурсе «Доброволец России».

По данным пресс-службы облкомприроды, в этом году введены 12 обновленных номинаций, создана программа Акселерации — трехмесячное обучение волонтеров с самыми успешными проектами.

Участвовать в конкурсе могут любые юридические, физические лица. Попробовать свои силы могут желающие от восьми лет.

В настоящее время для участия в конкурсе зарегистрировано более 6000 проектов, из которых 3700 уже прошли предварительный отбор.

Отметим, «Доброволец России — 2018» проводится с 19 марта по 5 декабря 2018 года. Региональный этап пройдет с 19 марта по 1 октября. Его победители приглашаются на заочный этап, который состоится с 10 октября по 10 ноября.

Регистрация участников осуществляется в единой информационной системе «Добровольцы России» по адресу: http://добровольцыроссии.рф до 15 августа 2018 года.

Добавим, волонтеры или организации, занявшие первое место, получат гранты до миллиона рублей на свои проекты, лауреаты — от 100 до 250 тысяч рублей