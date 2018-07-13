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Семейный праздник провели в центре соцобслуживания «Жулебино»
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Семейный праздник провели в центре соцобслуживания «Жулебино» 

Управа района Выхино-Жулебино 1 час назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Ежегодно 8 июля в нашей стране отмечается Всероссийский день семьи, любви и верности. В отделении социальной реабилитации детей-инвалидов центра «Жулебино» прошло интерактивное мероприятие.
Поскольку, мамы и ребята почти все знакомы между собой, то и праздник получился домашним и уютным. Никто не скучал — пока одним гостям рисовали аквагрим, другие гости были заняты танцами, конкурсами и викторинами. Возраст гостей, тоже не стал препятствием для того, чтобы всем вместе сочинить и сыграть сказку, каждый на своем музыкальном инструменте со своим кукольным героем.
С одинаковым увлечением и задором мамы, ребята и даже папы играли в подвижные игры, участвовали в творческих конкурсах, а самые смелые и артистичные пели песни и читали стихи. (вт)
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