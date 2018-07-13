Хозяина собаки, откусившей половой орган у ребенка в Новокубанске, устанавливает следствие

Краснодар. 13 июля — Новая Кубань. СУ СК РФ по Краснодарскому краю инициировало передачу материалов проверки из полиции «в связи с широким общественным резонансом».

Назначено проведение необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

— В том числе, кому принадлежало животное. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. — Говорится в официальном релизе ведомства.

Начата доследственная проверка.

Инцидент произошел 8 июля.

13-летний мальчик следовал по одной из улиц города. К нему подбежала собака и покусала его. Ранее стало известно, что собака откусила мальчику половой орган. Пострадавший был доставлен в реанимацию.

Известно, что животное ликвидировано.

По состоянию на сегодняшний день жизни мальчика уже ничто не угрожает. Он находится дома.