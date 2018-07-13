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Хозяина собаки, откусившей половой орган у ребенка в Новокубанске, устанавливает следствие
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Хозяина собаки, откусившей половой орган у ребенка в Новокубанске, устанавливает следствие 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 13 июля — Новая Кубань. СУ СК РФ по Краснодарскому краю инициировало передачу материалов проверки из полиции «в связи с широким общественным резонансом».
Назначено проведение необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
— В том числе, кому принадлежало животное. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. — Говорится в официальном релизе ведомства.
Начата доследственная проверка.
Инцидент произошел 8 июля.
13-летний мальчик следовал по одной из улиц города. К нему подбежала собака и покусала его. Ранее стало известно, что собака откусила мальчику половой орган. Пострадавший был доставлен в реанимацию.
Известно, что животное ликвидировано.
По состоянию на сегодняшний день жизни мальчика уже ничто не угрожает. Он находится дома.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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