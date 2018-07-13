Юные жители Выхина-Жулебина разгадали таинственные загадки

В четверг, 12 июля, в культурном центре «Лидер» вновь состоялась интерактивная досуговая программа «Лидер! Любит! Лето!» — яркий, ослепительный и очень веселый праздник радости и лета.

В этот день детские сердца захватила пиратская тема, которая превратила этот солнечный день в настоящее приключение с поиском сокровищ, интересными заданиями и отличным настроением. Вместе с «Лидером» участники мероприятия окунулись в мир таинственных загадок и, разделившись на две команды, неумолимо двигались к победе.

Для родителей культурный центр предложил увлекательный мастер-класс по изготовлению открытки в технике скрапбукинг. (вт)