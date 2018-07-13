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Конкурс-дефиле «Моя летняя панама» провели в одном из детских садов Выхина-Жулебина
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Конкурс-дефиле «Моя летняя панама» провели в одном из детских садов Выхина-Жулебина 

Управа района Выхино-Жулебино 58 минут назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В дошкольном корпусе № 3 школы № 1793 имени Героя Советского союза Александра Новикова состоялся традиционный конкурс-дефиле летних панам и шляп «Моя летняя панама», в котором приняли участие воспитанники всех групп.
Готовясь к показу, ребята рисовали эскизы своих летних головных уборов, а затем вместе с педагогами и родителями сконструировали их. Какие только панамы и шляпы не были представлены на показе: оригинальные по замыслу и необычные по форме, цвету, изготовленные из необычных материалов.
Праздник-конкурс удался на славу: дети под музыку дефилировали по площадке, украшенной к мероприятию, стараясь представить свою панаму и шляпу лучше других, придумывали ее название или даже целую сказку о возникновении идеи украшения. (вт)
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