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Сергей Шнуров путешествует по Италии с новой женщиной. И мы знаем, кто это!
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Сергей Шнуров путешествует по Италии с новой женщиной. И мы знаем, кто это! 

Я Покупаю 1 час назад
Фото: Я Покупаю
Совсем недавно поклонники пары Сергея и Матильды Шнуровых горевали из-за их расставания, а теперь радуются — у музыканта, похоже, налаживается личная жизнь! Не успела остыть вторая половина его кровати, как лидер «Ленинграда» уже нашел себе новую женскую компанию: на новом видео в «Инстаграме» он зажигательно танцует перед загадочной девушкой, которая находится за кадром.
Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)
12 Июл 2018 в 10:00 PDT  Разгадать, кто это, оказалось нетрудно: пользователи узнали автомобиль, задействованный на видео, и закадровый смех. «Это машина Ники Белоцерковской, она и снимает видео», — сообщила одна из пользовательниц. «Это Белоцерковская отбила его у своей любимой подруги. Теперь возит и снимает его на каждом повороте, чтоб позлить Мотю», — написала другая. Сама Ника и не скрывает, что путешествует вместе с Сергеем Шнуровым по Италии.
Публикация от Ника Белоцерковская (@belonika)
11 Июл 2018 в 8:08 PDT  Напомним, о том, что Сергей и Матильда Шнуровы расстались, стало известно в конце мая. С тех пор поклонники бывших супругов не устают обсуждать возможные причины. Одни считают, что Сергей вел неподобающий образ жизни, другие — что Матильда мечтала о детях, а он не мог или не хотел заводить их с ней.
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