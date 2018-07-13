Сергей Шнуров путешествует по Италии с новой женщиной. И мы знаем, кто это!

Совсем недавно поклонники пары Сергея и Матильды Шнуровых горевали из-за их расставания, а теперь радуются — у музыканта, похоже, налаживается личная жизнь! Не успела остыть вторая половина его кровати, как лидер «Ленинграда» уже нашел себе новую женскую компанию: на новом видео в «Инстаграме» он зажигательно танцует перед загадочной девушкой, которая находится за кадром.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)

12 Июл 2018 в 10:00 PDT Разгадать, кто это, оказалось нетрудно: пользователи узнали автомобиль, задействованный на видео, и закадровый смех. «Это машина Ники Белоцерковской , она и снимает видео», — сообщила одна из пользовательниц. «Это Белоцерковская отбила его у своей любимой подруги. Теперь возит и снимает его на каждом повороте, чтоб позлить Мотю», — написала другая. Сама Ника и не скрывает, что путешествует вместе с Сергеем Шнуровым по Италии.

Публикация от Ника Белоцерковская (@belonika)

11 Июл 2018 в 8:08 PDT Напомним, о том, что Сергей и Матильда Шнуровы расстались, стало известно в конце мая. С тех пор поклонники бывших супругов не устают обсуждать возможные причины. Одни считают, что Сергей вел неподобающий образ жизни, другие — что Матильда мечтала о детях, а он не мог или не хотел заводить их с ней.