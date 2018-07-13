Ещё
В одном из детских садов Кузьминок отметили День шоколада
Далее:
Читайте также:
Ещё

В одном из детских садов Кузьминок отметили День шоколада 

Управа района Кузьминки 1 час назад
Фото: Управа района Кузьминки
В здании № 11 «Школы на Юго-Востоке имени Маршала Чуйкова» прошло досуговое мероприятие, посвященное Всемирному дню шоколада.
Чудеса случаются не только в новогоднюю ночь. Жаркие летние праздники тоже могут быть волшебными. Говорят, что есть в году такой день, когда можно съесть море шоколада и при этом не набрать лишних калорий. Что это за день? Речь идет о сладком-пресладком и вкусном-превкусном празднике — Всемирном Дне шоколада. Он отмечается ежегодно 11 июля, в самый разгар жаркого лета. Общепринятое название праздника на английском языке — World Chocolate Day. (вт)
Управа района Кузьминки: последние новости
Хор из Кузьминок победил в конкурсе «Черноморский Олимп» Конкурс кулинарного мастерства провели в ТЦСО «Кузьминки» В музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино» подготовили семейную программу
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие женщины становятся жертвой пикапа1
Звезды-ровесники: женщины против мужчин4
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет70
Чем русские женщины могут шокировать иностранцев43
Боня откровенно рассказала о разрыве с любимым11
Видео
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
05:04
Медицинские мифы, которые пора забыть
Здоровье Психология
00:08
Над Ириной Шейк издевались из-за лишнего веса
Звёзды
05:46
Модные тренды, вызывающие оторопь
Мода
12:56
Актеры, которые были на волосок от смерти
Звёзды Здоровье
05:57
Знаменитые детки, которые плохо себя ведут
Звёзды Дети
05:23
Странности школ Северной Кореи
Дети
09:15
Располневшую Максакову сняли с мужчиной
Звёзды Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение