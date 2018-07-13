В одном из детских садов Кузьминок отметили День шоколада

В здании № 11 «Школы на Юго-Востоке имени Маршала Чуйкова» прошло досуговое мероприятие, посвященное Всемирному дню шоколада.

Чудеса случаются не только в новогоднюю ночь. Жаркие летние праздники тоже могут быть волшебными. Говорят, что есть в году такой день, когда можно съесть море шоколада и при этом не набрать лишних калорий. Что это за день? Речь идет о сладком-пресладком и вкусном-превкусном празднике — Всемирном Дне шоколада. Он отмечается ежегодно 11 июля, в самый разгар жаркого лета. Общепринятое название праздника на английском языке — World Chocolate Day. (вт)