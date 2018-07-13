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Погодина рассказала об опухоли в руке
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У актрисы Ольги Погодиной обнаружили опухоль 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Ольга Погодина пришла на шоу Бориса Корчевникова "Судьба человека". Актриса рассказала о своей непростой жизни.
Едва Ольга Погодина родилась, как на нее посыпались трудности. Так, в роддоме ее заразили туберкулезом. По словам актрисы, врачи неверно рассчитали дозу, когда делали прививку. Да и вообще, Ольга оказалась настолько болезненным ребенком, что матери пришлось бросить работу, чтобы постоянно быть рядом.
Дальше — больше. В школе будущая актриса училась в классе с неблагополучными детьми. Однажды у нее отобрали туфли. Тогда Погодина кинулась с кулаками на обидчиц и умудрилась отвоевать обувь. И дальше, в училище, у нее были сложности с окружением. Так, Погодина призналась, что находилась в конфронтации с руководителем группы. Ее не отчислили только потому, что Ольгу поддержали другие преподаватели.
На заре актерской карьеры у Погодиной диагностировали опухоль в левой руке. Тогда артистке была проведена срочная операция, после которой Ольга долго восстанавливалась. Почти год Погодина ходила с загипсованной рукой.
К счастью, сейчас все беды в прошлом. Актриса востребована, а еще она занимается продюсированием. Погодина счастливо замужем за телеведущим, продюсером и режиссером Алексеем Пимановым. Отметим, что влюбленные сыграли свадьбу без шума и пыли.
Лишь в феврале 2014 года появились слухи о бракосочетании Пиманова и Погодиной. Тогда новость подтвердили в близком окружении пары, однако актриса и телеведущий никак не комментировали эту информацию. Наконец с заявлением выступила сама Ольга Погодина.
"Он очень порядочный и по-настоящему добрый. Алексей общительный, вокруг него много людей, но случаются моменты в работе, когда дружеские отношения отходят на второй план, он говорит мало, но очень убедительно. Мы хорошо понимаем друг друга, оба трудоголики. Казалось бы, работая вместе, супруги подвергают себя риску, и ссоры неизбежны. Но нам обоим хватает мудрости и терпения где-то сдержаться, уступить, а где-то и настоять на своем. Алексей для меня — самый лучший на свете", — заявила актриса.
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