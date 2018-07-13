На улицах Нижнего Новгорода замечен супермен

Сегодня нижегородцы заметили на улицах города фигуру в плаще и в форме красно-синего цвета. Позже в социальных сетях появились фотографии, на которых изображён человек в костюме супермена. Его сфотографировали рядом с мотоциклом, а точнее мопедом.

Оказалось, что в такой форме разъезжает доставщик пиццерии, которая открылась сегодня в Нижнем Новгороде. Будет ли он каждый день в этом костюме неизвестно, но настроение многим жителям он сумел поднять.

— Сегодня встретил его, по моему очень круто, настроение поднимает, — написал Анатолий Храмцов.

— Это скутер у Супермена то! — уточнил Аким Бочков. — Он походу и без мотоцикла крут!