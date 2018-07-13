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На улицах Нижнего Новгорода замечен супермен
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На улицах Нижнего Новгорода замечен супермен 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Сегодня нижегородцы заметили на улицах города фигуру в плаще и в форме красно-синего цвета. Позже в социальных сетях появились фотографии, на которых изображён человек в костюме супермена. Его сфотографировали рядом с мотоциклом, а точнее мопедом.
Оказалось, что в такой форме разъезжает доставщик пиццерии, которая открылась сегодня в Нижнем Новгороде. Будет ли он каждый день в этом костюме неизвестно, но настроение многим жителям он сумел поднять.
— Сегодня встретил его, по моему очень круто, настроение поднимает, — написал Анатолий Храмцов.
— Это скутер у Супермена то! — уточнил Аким Бочков. — Он походу и без мотоцикла крут!
— Суперсила: помогу заморить червячка, — отметила профессиональную деятельность этого супермена Людмила Макарова.
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