Более 3 млн рублей алиментов взыскано с родителей Вологодчины

Свыше 3,2 млн рублей долгов по алиментам взыскали судебные приставы с отцов и матерей Вологодчины. Таковы данные за первое полугодие 2018 года. По фактам злостного уклонения от уплаты алиментов возбуждено 14 уголовных дел.

Так, житель Череповецкого района рискует остаться без квартиры. Мужчина не давал денег на содержание дочерей 7 и 12 лет. Общая сумма его долга достигла 320 тыс. рублей. Сейчас у нерадивого отца есть 10 дней, чтобы рассчитаться с дочерьми, иначе квартира уйдет «с молотка».

Другой должник перестал платить деньги на содержание 15-летнего сына и 12-летней дочери. За несколько месяцев он накопил долг перед ними в 220 тыс. рублей. Так как платить мужчина не спешил, судебные приставы арестовали два принадлежащих ему нежилых помещения, предназначенные для хозяйственных нужд.

Чтобы призвать нерадивых родителей к ответственности, сотрудники УФССП по Вологодской области применяют разные методы. Сейчас составлено свыше 30 актов описи и ареста имущества должников. 25 злостных неплательщиков по решению суда теперь не могут управлять никакими видами транспорта. Еще 270 должникам закрыт выезд за границу. За неисполнение родительских обязанностей составлено около 50 административных протоколов.