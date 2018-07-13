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Префект ВАО встретился с жителями Вешняков
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Префект ВАО встретился с жителями Вешняков 

Управа района Вешняки 52 минуты назад
Фото: Управа района Вешняки
Более двухсот вешняковцев собралось на встречу с префектом ВАО Всеволодом Тимофеевым, организованную 11 июля в школе № 1389.
В начале мероприятия несколько вешняковских пар поздравили с долголетием в браке. Префект округа и глава управы района Вешняки Сергей Махов лично вручили медали «За любовь и верность» семье Заикиных за 50-летие их брака, супругам Куц за 63-летие брака, семье Рыбаковых за 30-летие супружеской жизни. Супругов Шкуренко поздравили с 55-летием семьи, а семью Лавровых — с 51-летием. Префект и глава управы поздравили пары с Днём семьи, любви и верности и вручили им подарки.
Далее Сергей Махов рассказал о комплексном развитии района Вешняки. Он привёл данные, что за последние несколько лет управой района было благоустроено 122 дворовые территории и столько же детских площадок, 11 территорий общеобразовательных учреждений и 9 — дошкольных, отремонтировано 965 подъездов. По адресу ул. Вешняковская, д. 17Г открылся многофункциональный Центр «Мои документы». Его посещает около 4200 человек в неделю, при этом он полностью приспособлен для людей с ограниченными возможностями. В районном МФЦ оказывается 170 услуг по экстерриториальному принципу и три услуги — по территориальному.
Вешняковцы задали префекту ВАО и его заместителям немало вопросов. В основном, они касались благоустройства района, работы служб ЖКХ, социальных услуг, торговли и др.
В частности, вешняковцев волновала судьба здания кинотеатра «Энтузиаст». Их заверили, что кинозал будет сохранён. По информации заместителя префекта по вопросам строительства Дмитрия Стулова, в настоящее время ведётся разработка проектной документации на реконструкцию. По плану, в здании будут расположены помещения, выполняющие развлекательные, торговые и культурные функции.
Интересовало вешняковцев и комплексное благоустройство нашего района. Префект предложил местным депутатам пригласить его и жителей на обсуждение программы развития на 2019 год.
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