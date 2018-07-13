Разменяли 50: вспоминаем, какими в молодости были Агутин, Валерия и другие юбиляры года

Личное дело

Агутин Леонид НиколаевичЛеонид Агутин — советский и российский певец, композитор, автор песен. Пил, кутил, творил — примерно так прошла молодость «босоногого мальчика». Первый сольный альбом, выпущенный в 1994-м, превратил Леонида из артиста на разогреве в молодую, но уже популярную звезду, а «Хоп-хей, ла-ла-лэй» захватила приемники и мысли слушателей. Юным певец позволял себе дерзкие выходки — вспомнить хотя бы свадебные наряды Леонида и его супруги Анжелики — и увлекался алкоголем, о чем вспоминает без сожаления. Теперь Агутин — заслуженный артист, примерный семьянин и потенциальный тесть: две его взрослые дочери давно выбрали заграничных спутников. Владимир Пресняков У мальчика, рожденного в семье солистов ВИА «Самоцветы», было мало шансов свернуть с музыкального пути. Первая песня, группа «Круиз», выступление в варьете-программе Вайкуле, фильм «Выше радуги» — все это случилось в жизни Владимира до 18 лет. Рано Пресняков стал не только артистом, но и отцом: в 1991-м году в Америке Кристина Орбакайте родила его первенца Никиту. Сейчас певец — вновь молодой папа, воспитывающий вместе с Натальей Подольской обожаемого сына Артемия. А цифра «50» не слишком-то вяжется с образом Преснякова-младшего — то ли благодаря обновленной стрижке, то ли благодаря молодой жене.

Фото: instagram.com/orbakaite_k, Globallok Екатерина Стриженова 2018-й — трижды особенный год для телеведущей. Во-первых, Екатерина впервые стала бабушкой, во-вторых, встретила 30-ю годовщину свадьбы с супругом, в-третьих, отпраздновала собственное 50-летие. Какой Екатерина была в юности? Прекрасной! Настолько, что покорила сердце будущего мужа с первого взгляда: будучи в возрасте Ромео и Джульетты, пара познакомилась на съемочной площадке фильма «Лидер». «Тогда я с восхищением смотрел на симпатичную девочку. А сейчас смотрю на красивую женщину, мать моих двух дочерей, известную актрису, телеведущую со статусом звезды…», — делился Александр в одном из интервью.

Фото: кадр из фильма «Захочу — полюблю», instagram.com/strizhenovae Валерия

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Тест: угадываем возраст Валерии на архивных фотографияхИ сразу предупреждаем — это довольно сложно. 17 апреля Валерия отметила 50-летие и выглядит лучше, чем лет так 10 назад. А на снимках в молодости кажется старше, чем сейчас — такая путаница. «Я перестала стесняться своего тела», — заявила 50-летняя звезда и разделась накануне юбилея для обложки журнала. Выглядит певица и правда лучше, чем в молодости — даже моложе, чем в 27, когда Перфилова превратилась в жгучую брюнетку. С возрастом в жизни Валерии наступила своего рода «эпоха Ренессанса»: в начале 00-х артистка вернулась на сцену и с тех пор не уступает молодым коллегам, дети от брака с Шульгиным выросли, а сами болезненные отношения оказались далеко в прошлом. И главное — настоящая любовь, пришедшая к Валерии в лице Иосифа Пригожина . Вот оно — счастье!

Фото: Globallook Ольга Кабо Своим первым фильмом актриса считает комедию «Миллион в брачной корзине», где сыграла, будучи студенткой ВГИКа, хотя в кино Кабо дебютировала гораздо раньше. В студенческие годы артистка пополнила фильмографию работами «Поражение», «Осенняя встреча», «Юность Бемби» — в семейной сказке Ольга появилась с длинными белыми волосами. Об этой роли и молодых годах Кабо легко может вспомнить, взглянув на свою дочь Татьяну, — 19-летняя наследница артистки становится все больше похожей на звездную маму. С семьей — дочерью, сыном Витей и супругом — женщина старается проводить максимум свободного времени. Хотя занятий у Ольги всегда хватает: она и актриса, и певица, и искусствовед, и каскадер. А еще — потенциальный космонавт: в свои 50 женщина мечтает о путешествии на орбиту.

Фото: Globallook Алика Смехова Подруга Ольги и коллега по сериалу «Бальзаковский возраст…» в этом году тоже отметила 50-летие, двумя месяцами позже Кабо. Юность Алики сложно назвать беззаботным периодом. Однокурсник Сергей Ливнев сделал девушке предложение в 17 лет: Смехова ответила согласием, но этот брак распался спустя 4 года. Следующее замужество стало для Алики трагичным: Георгий Беджамов , с которым актриса не прожила и года, изменял благоверной — из-за стресса актриса потеряла ребенка. Матерью женщина стала позднее, в 2000-м и 2007-м, однако личную жизнь так и не устроила, расставаясь с отцами своих сыновей. «Бог дал мне детей, но не дал мужа — значит, так надо. Да, я хотела семью, но все получилось иначе», — считает Смехова.

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Максим Фадеев: «После клинической смерти я стал пылинкой»Музыкант вспомнил, что он почувствовал во время остановки сердцаЗнаменитый продюсер порой ностальгирует по прошлому, выкладывая в микроблог архивные кадры. Например, как он, молодой, подтянутый и коротко стриженный, исполняет на сцене песню «Джулия». К былой физической форме продюсер продолжает стремиться: на данный момент он похудел более, чем на 4 десятка килограммов. Впрочем, не все воспоминания о юности вызывают у Макса и его поклонников добрую улыбку. В 17 лет Фадеев пережил операцию на сердце и клиническую смерть — именно с этим переломным моментом связывают начало его музыкальной карьеры.

Фото: instagram.com/fadeevmaxim Светлана Бондарчук Экс-супруга режиссера стоит в нашем списке особняком — ей еще только предстоит отметить 50-летие в конце этого года. Пока о грядущем празднике Бондарчук не думает: Светлана отдыхает у моря, демонстрируя столь же стройную фигуру, что и в юности, а также наслаждается обществом молодого возлюбленного. С 37-летним фотографом и галеристом Сергеем Табуновым блондинка впервые вышла в свет на минувшем «Кинотавре» — видимо, болезненный развод с Федором Бондарчуком практически забыт. Светлана живет в собственной квартире, устраивает вечеринки, не прекращает работу и демонстрирует, что накануне 50-летия счастливая жизнь только начинается.

Фото: instagram.com/a030aa