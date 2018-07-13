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Назад в 50-е: Архангельску вернут советское наследие
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Назад в 50-е: Архангельску вернут советское наследие 

29.ru 39 минут назад
Фото: 29.ru
Раньше эта арка выглядела так  На этой неделе активисты проекта «Архиважно» заметили, что вместо старых кованых ворот на Троицком, 39, где сейчас располагается Федерация профсоюзов, поставили окрашенные в желтый цвет гаражные двери из металлопрофиля. Сегодня, после запроса в городскую администрацию, горадмин подготовил предписание, обязующее Федерацию профсоюзов вернуть исторические ворота на место.
Вместо исторических ворот Федерация профсоюзов установила двери из металлопрофиля
Кованые ворота стояли в этом месте с 1954 года, когда было построено здание. Прежде, чем установить двери из металлопрофиля, Федерация профсоюзов сняла ворота и постала шлагбаум. Ворота поставили рядом, прислоненные к стене.
— Федерация профсоюзов организовала во дворе своего административного здания парковку для автомобилей. Кованые ворота достаточно тяжелые, видимо, поэтому собственники решили заменить их на обычную гаражную систему. При этом не была учтена архитектурная и историческая ценность кованых ворот, а также тот факт, что любые изменения на фасадах домов в соответствии с правилами благоустройства Архангельска можно проводить только при наличии согласования департамента градостроительства. По данному зданию обращений в департамент не поступало, — рассказала главный архитектор города Александра Юницына.
Ворота просто приставили к стенке рядом
«Архиважно» — проект, созданный в 2014 году центром «Футурист». Сейчас это площадка для обсуждения городского пространства и работы с городом. Активисты проекта постоянно контактирует с администрацией, обращая внимания на проблемные участки города.
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