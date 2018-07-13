Свыше 1000 заявок подано на конкурс «Высоцкий. Фест»

Уже 1200 заявок поступило на участие в конкурсе «Высоцкий. Фест». Молодые авторы-исполнители со всей страны присылают свои аудиокомпозиции и видеоролики на сайт vfest.ru и выкладывают на своей странице в соцсети «ВКонтакте» с хэштегом #ВысоцкийФест.

Независимо от жанра самовыражения, любой желающий в возрасте от 18 до 35 лет может присоединиться к числу кандидатов на самый важный для любого творческого человека приз — шанс проявить себя перед всей страной.

Побороться за победу, а также просто попробовать свои силы молодым авторам-исполнителям советует народный артист СССР Иосиф Кобзон . Из своего личного опыта легенда отечественной эстрады рассказал, какие двери открывают всероссийские музыкальные конкурсы.

«Я во всех всероссийских, всесоюзных конкурсах с удовольствием принимал участие. Они необходимы для того, чтобы повышать творческий рост и уровень. Вне зависимости от того, кто становится лауреатом, номинантом, это не имеет значения. Пугачева занимала третье место и стала звездой. Важно, что они смотрят друг на друга, слушают друг друга и соответствующим образом стремятся к чему-то. Дело не в номинанте, который занимает ту или другую строчку, а в соревновательном духе. Это как Олимпийские игры!» — поделился Кобзон.

Лидер группы «Сурганова и оркестр» Светлана Сурганова заинтересовалась конкурсом и рассказала о своём опыте участия в музыкальных конкурсах и призналась — мандраж перед выходом на сцену был тогда и остаётся до сих пор. Также певица поделилась с будущими конкурсантами тем, что ей помогает справиться с волнением.

«Первый конкурс у меня был ещё в школе, я организовывала маленькие вокально-инструментальные ансамбли — «Камертон», потом ещё в медучилище, в институте. Мы выступали в дуэте тоже, кстати, на конкурсе авторской песни. Для меня это всегда очень волнительно. До сих пор ужасно волнуюсь перед выходом на сцену, это крайне сложно. Но я себя каждый раз воспитываю, каждый раз разговариваю с собой. Это твой диалог с небом. Ты даришь себе, людям, небу очень чистую, очень индивидуальную, очень искреннюю энергию. Концентрируйся на этом», — посоветовала Сурганова.

В заключение она призвала артистов не останавливаться на достигнутом и всегда идти вперёд.

«Не всегда, признаюсь вам, получается на 100%. Но это такой путь, который требует постоянного совершенствования. Это путь длинною в жизнь, потому что всегда есть, куда развиваться. Пусть с первого раза не получится, главное — не останавливаться. Как говорила моя бабушка — пусть это будут воробьиные шаги, пусть по чуть-чуть, но будет положительная динамика. Потому что самое, что есть интересное в жизни, это познание и саморазвитие», — заключила собеседница НСН.

Принять участие в конкурсе может любой автор-исполнитель от 18 до 35 лет. Для этого нужно зайти на сайт vfest.ru, заполнить форму заявки и прикрепить к ней свой трек. Отметим, что особая номинация ждёт одного из финалистов от «ВКонтакте» — раскрутка песни на аудиторию в миллион человек. Чтобы претендовать на этот спецприз, необходимо также выложить произведение на своей странице в социальной сети. Приём заявок продлится до 20 июля.

Сразу после начнётся второй этап, он включает концерты участников в восьми городах. Далее жюри отберёт 50 лучших артистов, которые выступят на специальной сцене фестиваля «НАШЕСТВИЕ». В самом финале останется 10 участников, которые будут готовиться к гала-концерту в звукозаписывающей студии VINYL RECORDS вместе с профессиональными артистами, продюсерами и коллегами по музыкальному цеху. Победитель конкурса будет определён осенью, он получит условия для развития своего коллектива, а также другие бонусы от организаторов конкурса.