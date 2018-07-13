Икота плода при беременности

Фото: Pixabay/PublicDomainPicturesИкота плода при беременностиБеременная женщина замечает разные движения ребенка, когда он развивается, и эти движения усиливаются с каждым триместром. Помимо ударов ножками, женщина может также заметить икоту у плода.

Женщины ощущают движение ребенка между 16 — 20 неделями.

Такие факторы, как положение плаценты, могут повлиять на то, как скоро женщина почувствует, что ее ребенок двигается. Вес матери также может играть определенную роль, женщины с маленьким весом, скорее всего, почувствуют пинки и другие движения плода.

Икота у плода причины

Врачи не знают причин, почему младенец икает в утробе матери.

Ряд ученых предполагают, что эмбриональная икота связана с развитием легких у ребенка. Однако это не доказано.

Врачи считают, что икота плода является естественной частью беременности. Редко икота может быть признаком того, что что-то не так с беременностью или плодом. После 32 недель беременности маловероятно, чтобы женщина каждый день ощущала детскую икоту.

Если женщина регулярно замечает икоту, особенно если это происходит ежедневно и более 4 раз в день после 28 недель, то следует обратиться к врачу.

Хотя частая икота не обязательно означает проблему, возможно, что она вызвана сжатием пуповины. Подача крови и кислорода плоду может быть ограничена или вообще прекращена в этих ситуациях.

Пережатие пуповины может привести к осложнениям, таким как:

замедление сердечного ритма у ребенка;

снижение кровяного давления у ребенка;

накопление CO2 (углекислого газа) в крови ребенка;

повреждение мозга;

мертворождение.

Женщина, которая обеспокоена икотой, должна обратиться к врачу. Чтобы успокоить мать, врач может проверить, что с ребенком все нормально.

Ребенок начинает делать много удивительных вещей, когда он растет и развивается в утробе матери. Кроме икоты, ребенок может пинаться, поворачиваться, а также может видеть и слышать, прежде чем он родится. Некоторые дети могут сосать большой палец.

Движения плода могут быть неудобными и мешать беременным женщинам расслабиться или даже уснуть. Некоторые советы по снижению дискомфорта при движении плода:

лежать на левой стороне тела;

использовать подушку под поясницу для разгружения позвоночника;

потреблять разнообразную и здоровую пищу;

пить много воды;

при необходимости придерживаться обычного сна.

Беременным женщинам следует следить за движениями ребенка. Регулярное движение плода является признаком того, что ребенок правильно развивается. Если женщина замечает уменьшение движений, ей следует немедленно обратиться к врачу.