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5 самых популярных поз для фото, подсмотренных у звезд
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5 самых популярных поз для фото, подсмотренных у звезд 

SNCmedia.ru 30 минут назад
Фото: SNCmedia.ru
Ким Кардашьян прекрасно знает свою «рабочую сторону». Думаем, даже если бы она позировала по-другому, фотографы и журналисты все равно просили бы ее повернуться к лесу камере задом, а к пресс-воллу передом. Хорошо, что телезвезда научилась предугадывать желания аудитории.
2  Джей Ло, безусловно, могла бы составить Ким конкуренцию в борьбе негласный титул «самой красивой пятой точки любой светской тусовки», но певица ведет себя немножко скромнее. Одна нога вперед, ближайшая к камере рука на пояс — и вот она, идеальная поза на все случаи встречи с фотографами.
Пэрис Хилтон, Алессандра Амбросио и Кэти Перри — девушки в себе уверенные, поэтому на красной дорожке сразу ставят руки в боки, будто бы показывая, кто здесь настоящая королева вечеринки. Более того, в этой позе талия смотрится тоньше, а фигура кажется более пропорциональной. Так что, запоминаем.
4  Не знаете, как встать, чтобы выглядеть, как истинная представительница интеллигенции? Просто поприветствуйте присутствующих. Такие жесты очень любят Кейт Миддлтон, Меган Маркл, Блейк Лайвли, Анджелина Джоли и другие красотки. Работает всегда безотказно.
5  Выражение «выгуливать наряды» не понаслышке знакомо Майли Сайрус, Хайди Клум и Изабель Гулар. Звездные красотки не просто надевают роскошные платья на мероприятия, но и делают все для того, чтобы показать их во всей красе. Например, как на этих снимках.
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