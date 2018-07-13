5 самых популярных поз для фото, подсмотренных у звезд

Ким Кардашьян прекрасно знает свою «рабочую сторону». Думаем, даже если бы она позировала по-другому, фотографы и журналисты все равно просили бы ее повернуться к лесу камере задом, а к пресс-воллу передом. Хорошо, что телезвезда научилась предугадывать желания аудитории.

2 Джей Ло, безусловно, могла бы составить Ким конкуренцию в борьбе негласный титул «самой красивой пятой точки любой светской тусовки», но певица ведет себя немножко скромнее. Одна нога вперед, ближайшая к камере рука на пояс — и вот она, идеальная поза на все случаи встречи с фотографами.

Пэрис Хилтон , Алессандра Амбросио и Кэти Перри — девушки в себе уверенные, поэтому на красной дорожке сразу ставят руки в боки, будто бы показывая, кто здесь настоящая королева вечеринки. Более того, в этой позе талия смотрится тоньше, а фигура кажется более пропорциональной. Так что, запоминаем.

4 Не знаете, как встать, чтобы выглядеть, как истинная представительница интеллигенции? Просто поприветствуйте присутствующих. Такие жесты очень любят Кейт Миддлтон , Меган Маркл, Блейк Лайвли, Анджелина Джоли и другие красотки. Работает всегда безотказно.