Елена Кулецкая раскрыла пол будущего ребенка

35-летняя Елена Кулецкая известная во всем мире модель, а также телеведущая. Раньше она вела множество передач, посвященных моде. Также одно время она встречалась с Димой Биланом . Пара даже готовилась к свадьбе, но до загса дело так и не дошло. Спустя три года после расставания певец признался, что они крутили роман ради пиара. Однако в 2013 году модель все же пошла под венец, но уже за оператора Станислава Романовского.

В апреле этого года стало известно, что Елена снова беременна. Несколько месяцев она скрывала свое интересное положение, но потом вышла в свет и продемонстрировала округлившийся живот. Модель думала о том, чтобы завести второго ребенка, но не ожидала, что это произойдет так быстро. На Новый год она сообщила радостную новость супругу. Сейчас Кулецкая готовится к появлению малыша на свет. Поклонники атакуют ее вопросом о том, кого она ждет: мальчика или девочку? На днях телеведущая дала ответ, но в зашифрованной форме, так считают ее фанаты.

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Елена Кулецкая интригует поклонников / фото: instagram.com/stories/elenakuletskaya

В соцсети в разделе stories Елена опубликовала ответ на волнующий всех вопрос. Она призналась, что они с мужем пока «шифруются», но написано это было на голубом фоне. Из всей палитры модель выбрала именно этот цвет не случайно, решили пользователи соцсети. Теперь они уверены, что Кулецкая ждет мальчика. Напомним, через три года после свадьбы, которая состоялась в Париже, она подарила мужу первенца — дочь Нику. Тогда модель предпочла рожать в элитной клинике в Москве. Возможно, что и второй ребенок появится на свет там.

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