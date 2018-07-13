Родным звонят экстрасенсы и гадалки: как ищут пропавшую калининградку с потерей памяти

Пропавшую в Калининграде 61-летнюю Светлану Репецкую, которая страдает потерей памяти, не могут найти два месяца. Как рассказала «Клопс» дочь пенсионерки Оксана Масляник, недавно круг поисков расширили и теперь женщину ищут по всей области.

"Мы живём неподалёку, буквально в одной остановке. Мама полностью себя обслуживает. Рядом с её домом садик, куда я вожу детей, так что практически каждый день бывала у мамы. В понедельник, 14 мая, я её дома не застала. Мусорное ведро было полным, кошелёк она не взяла, и я решила, что мама пошла к нам. Однако у нас я её не нашла, а к вечеру мама домой не вернулась", — рассказала Масляник.

По словам дочери, её мать никогда не выходила без своей сумки, в которой лежали деньги, документы и записка с адресами и телефонами. В тот день сумка осталась дома.

Оксана с мужем стали искать в близлежащих дворах и на остановках. «Соседи, продавцы местных бакалей маму знали, но в тот день её никто не видел. Мы встретили полицейский патруль и попросили их помочь», — вспоминает Оксана.

На следующее утро родные Светланы Репецкой оставили в полиции заявление о пропаже человека. Начались разыскные мероприятия.

"Нас все успокаивали, говорили, что бабушки в Калининграде теряются постоянно, что мама не могла уйти далеко и найдётся быстро. Но этого не случилось, к сожалению, — рассказывает Оксана Масляник. — Самый пик поисков пришёлся на первые три недели. Сначала полицейские, волонтёры и кинологи с собаками прочесали Октябрьский район, где жила мама, все близлежащие СНТ, пустыри и заросли. Искали и по всему городу, а теперь ищут по всей области", — говорит Оксана.

Листовки с фотографией и приметами пенсионерки повесили в автобусах, троллейбусах, трамваях.

"Нам сообщают, что видели похожих по описанию людей, но всё пока безрезультатно", — добавил координатор группы «Поиск пропавших людей — Калининград» Александр Носовский

Похожие сообщения поступают и Оксане. Люди говорят, что её мать видели в разных местах города или области. За два месяца ни один сигнал не подтвердился.

"Часто звонят, что видели в автобусе, например, или на автостоянке. Но когда начинают описывать приметы, оказывается, что это не мама. Тем не менее я благодарна всем за участие и бдительность", — рассказала Оксана.

Родным Светланы Репецкой также звонили экстрасенсы, которые уверяли, что женщина жива.

"Так называемые ясновидящие, гадалки выдвигали версии, что мама находится в закрытых медучреждениях или что её забрали в рабство. Но в полиции нам сказали поменьше верить таким людям", — рассказала Оксана.

На сегодняшний день известно, что пенсионерка вышла из своей квартиры на ул. Красносельской 14 мая около 16:00. Тех, кто что-либо знает о местонахождении Светланы Репецкой, просят позвонить по тел. +7-911-463-40-65 или в отдел полиции 552-098.

Пропавшая была одета в тёмно-синие джинсы и футболку в чёрно-белую полоску. При себе может иметь косметичку синего цвета.