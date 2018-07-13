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В библиотеке на Берзарина прочтут стихи Владимира Маяковского
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В библиотеке на Берзарина прочтут стихи Владимира Маяковского 

Управа района Щукино 26 минут назад
Фото: Управа района Щукино
В библиотеке №245 на Берзарина все желающие смогут прочитать стихи Владимира Маяковского. Тематическое мероприятие пройдет 19 июля.
— Посетители библиотеки узнают интересные факты из жизни поэта: с кем дружил и общался, почему писал «лесенкой», кто виноват в его трагической гибели и многое другое, — сообщила начальник отдела маркетинга и рекламы ЦБС СЗАО Татьяна Иванова.
Начало мероприятия в 18.00. Вход свободный. Гостей ждут по адресу: улица Берзарина, д. 6, корп. 1. Телефон для справок: 8 (499) 943-62-45. (ео)
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