Ещё
Ирина Шейк поделилась подробностями личной жизни
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ирина Шейк поделилась подробностями личной жизни 

Russianshowbiz.info 13 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Ирина Шейк продолжает оставаться желанным гостем на светских мероприятиях, но как утверждает сама модель, в приоритете для нее сейчас семья.
Русская красотка родила своему партнеру, голливудскому актеру Брэдли Куперу дочь, которую пара решила назвать Леей. Ради семьи Шейк пересмотрела свое рабочее расписание. Теперь в Европу на модные показы она летает только на несколько дней, предпочитая все остальное время проводить в Лос-Анджелисе с семьей.
Шейк признается, что она очень строгая мать. Своей дочери Ирина собирается привить те же ценности, что ей дали в свое время родители. Модель гордится своим происхождением, о чем говорит практически в каждом интервью.
Russianshowbiz.info: последние новости
«Лифчик надень»: Варнава смутила фанатов Нюта рассказала, почему ушла от Фадеева Навка решилась на экстремальное развлечение с 4-летней дочерью
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие женщины становятся жертвой пикапа1
Звезды-ровесники: женщины против мужчин4
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет70
Чем русские женщины могут шокировать иностранцев43
Боня откровенно рассказала о разрыве с любимым11
Видео
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
05:04
Медицинские мифы, которые пора забыть
Здоровье Психология
00:08
Над Ириной Шейк издевались из-за лишнего веса
Звёзды
05:46
Модные тренды, вызывающие оторопь
Мода
12:56
Актеры, которые были на волосок от смерти
Звёзды Здоровье
05:57
Знаменитые детки, которые плохо себя ведут
Звёзды Дети
05:23
Странности школ Северной Кореи
Дети
09:15
Располневшую Максакову сняли с мужчиной
Звёзды Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение