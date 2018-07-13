Ирина Шейк поделилась подробностями личной жизни

Ирина Шейк продолжает оставаться желанным гостем на светских мероприятиях, но как утверждает сама модель, в приоритете для нее сейчас семья.

Русская красотка родила своему партнеру, голливудскому актеру Брэдли Куперу дочь, которую пара решила назвать Леей. Ради семьи Шейк пересмотрела свое рабочее расписание. Теперь в Европу на модные показы она летает только на несколько дней, предпочитая все остальное время проводить в Лос-Анджелисе с семьей.

Шейк признается, что она очень строгая мать. Своей дочери Ирина собирается привить те же ценности, что ей дали в свое время родители. Модель гордится своим происхождением, о чем говорит практически в каждом интервью.