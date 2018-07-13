В Госдуме придумали новый способ продвижения Башкирии

Госдуме предложили включить географическое указание в сферу интеллектуальных прав. Как сообщает нижняя палата парламента, эти поправки помогут продвижению региональных брендов.

Авторы законопроекта предлагают закрепить географическое указание как «обозначение, которое позволяет идентифицировать товар как происходящий с территории географического объекта». По их мнению, качество, раскрученность и другие характеристики товара во многом определяются его территориальным происхождением. Условием для получения такого бренда стало осуществление хотя бы одной из стадий продукта, причем такой, которая влияет на формирование репутации продукта.

— У всех субъектов РФ есть культурные, географические, экономические особенности и отличия, которые могут стать конкурентными преимуществами. При этом регионы России обладают высоким потенциалом в части наличия товаров, уникальность которых обусловлена географическим положением и передающимися из поколения в поколение традициями, таких как «Краснодарский чай», «Башкирский мед», «Хохлома», «Дулевский фарфор», «Тульский пряник» и другие, — пояснили авторы инициативы.

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