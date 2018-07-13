Югорского ГФИ отправляют в отставку

Сплетники отправляют в отставку еще одного югорского чиновника. По слухам, в ближайшие месяцы сменить работу может главный федеральный инспектор (ГФИ) по Югре Дмитрий Кузьменко

«Сейчас очень активно обсуждают, что новый полпред собирается менять людей на местах. Само собой, в округе это особо никому не нравится: Кузьменко тут давно уже свой, все вопросы с ним решаются оперативно, никому не нужен новый инспектор, с которым придется строить отношения с нуля», — рассуждает собеседник.

Сплетники обсуждают, что в последние пару месяцев Кузьменко напрочь выпал из югорской повестки: на мероприятиях не появляется, на звонки не отвечает (отметим, дозвониться ГФИ можно было всегда, начиная с самых первых дней работы в округе) и вообще «пропал с радаров». Впрочем, объясняется это легко.

Комментарии: был на больничном