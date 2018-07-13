Югорского ГФИ отправляют в отставку 

Сплетники отправляют в отставку еще одного югорского чиновника. По слухам, в ближайшие месяцы сменить работу может главный федеральный инспектор (ГФИ) по Югре Дмитрий Кузьменко.
«Сейчас очень активно обсуждают, что новый полпред собирается менять людей на местах. Само собой, в округе это особо никому не нравится: Кузьменко тут давно уже свой, все вопросы с ним решаются оперативно, никому не нужен новый инспектор, с которым придется строить отношения с нуля», — рассуждает собеседник.
Сплетники обсуждают, что в последние пару месяцев Кузьменко напрочь выпал из югорской повестки: на мероприятиях не появляется, на звонки не отвечает (отметим, дозвониться ГФИ можно было всегда, начиная с самых первых дней работы в округе) и вообще «пропал с радаров». Впрочем, объясняется это легко.
Комментарии: был на больничном
«Кузьменко пролежал на больничном несколько недель, в люди не выходил. Само собой, на фоне отставки Игоря Холманских и назначения Николая Цуканова это порождает слухи. Пока что они безосновательны: на прошлой неделе Кузьменко появился в правительстве, с тех пор и работает», — прокомментировал ситуацию «ФедералПресс» один из местных чиновников, знакомый с ситуацией, но пожелавший остаться неназванным.
Фото: Евгений Поторочин