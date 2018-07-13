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Палки-держалки — мой второй деревянный секрет
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Палки-держалки — мой второй деревянный секрет 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
Может, для многих и не секрет это вовсе, но я все же решила им поделиться. А вдруг кому-то и пригодится! Вот такие удобные палочки-держалочки на все случаи жизни — обычно это временные подпорки.
Но… сами знаете, что ничего не бывает более постоянным, чем временное!
Очень удобно с помощью этих приспособлений поддержать ветку или молодой куст, не подвязывая, подпереть большой кочан капусты, повалившийся на бок, поставить к наклонившимся в одну сторону цветочному или помидорному кустику.
А если взять несколько таких «ножек» и поставить параллельно друг к другу, то вообще может получиться этакий деревянный бордюрчик.
А уж если покрасить… но это на следующий год, пока демонстрирую старенькие и видавшие виды палки-держалки.
Сооружение простое, просто даже примитивное по своей простоте. Нужно взять два колышка и гвоздик — и всё!
Колышки берем одинаковые по длине, у нас есть разные, но в среднем около 50 см. Кладем их друг на друга и вколачиваем гвоздь, соединяя колышки и учитывая, что нижняя часть (от гвоздя) должна быть длиннее (она втыкается в землю).
Заколачиваем гвоздь и загибаем его со стороны другого колышка, чтобы не поцарапаться. Данные держатели можно регулировать по величине угла (принцип, как у ножниц: раскрыть-закрыть), исходя из этого и высота их будет меняться.
Для хранения не занимают много места, можно поставить в ящик или большое ведро (если их немного). У нас их много, больше 30 штук, поэтому стоят вертикально в ящике вместе с другими одинарными колышками и подпорками.
Всем удачи! И удачного дачного сезона!
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