Врач: введение новых статей о врачебных ошибках необходимо

Эксперт в области косметологии, кандидат медицинских наук Наталья Плакатина прокомментировала News.ru предложение Следственного комитета России о введении новых статей о врачебных ошибках.

«Введение этих новых статей просто необходимо, потому что доверчивые пациенты идут делать какие-то процедуры, в результате получают осложнения от недобросовестных специалистов. Это надо пресекать, при чем на корню и единственный метод борьбы — ужесточение наказания тем, кто занимается нарушением закона, оказывая некачественные медицинские услуги», — рассказал эксперт.

Она так же отметила, что сейчас рынок косметологических услуг переполнен псевдо-специалистам, которые очень плохо знают анатомию, за счет этого происходит огромное количество ошибок чисто с медицинской точки зрения, а российский рынок в этой отрасли напичкан фальсифицированными препаратами без специальных сертификатов и лицензий.

«В результате колют неизвестно что, произведенное в кустарном производстве, соответственно кожа реагирует на любой такой введенный гель как на инородное тело, из-за происходят и некрозы, и гранулемы и куча других осложнений сосудистых и ишемического характера», — подытожил эксперт.

Ранее News.ru писал о том, что Следственный комитет России и союз медицинского общества «Национальная медицинская палата» готовят поправки в Уголовный кодекс РФ. Речь идет о введении двух новых статей, связанных с некачественным оказанием врачебных услуг.