Полицейский помог потерявшей память женщине в нижегородском аэропорту

Как сообщает пресс-служба Нижегородского ЛУ МВД России на транспорте, оперативный дежурный Нижегородского ЛУ МВД России на транспорте майор полиции Рауф Курбанов, обходил аэропорт «Стригино» и заметил женщину, которая бесцельно ходила по второму этажу и выглядела растерянной.

На вопросы полицейского она отвечала невнятно, и страж порядка заподозрил, что у нее неустойчивое состояние психики.

Позднее женщина рассказала, что не может найти дочь, с которой собирается улететь в Москву, а ее телефон заблокирован.

Тогда полицейский посоветовал посмотреть в сумке какие-либо вещи, которые помогут найти связь с ее дочерью. Женщина достала из сумки несколько бумажек, на них был записан один и тот же номер телефона, в последствии оказавшийся номером дочери женщины. Она объяснила, что ее мать страдает провалами в памяти и спросила откуда ее можно забрать.

Сотрудник полиции сообщил о месте нахождения женщины и присматривал за ней до приезда дочери.