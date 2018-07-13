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Полицейский помог потерявшей память женщине в нижегородском аэропорту
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Полицейский помог потерявшей память женщине в нижегородском аэропорту 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Как сообщает пресс-служба Нижегородского ЛУ МВД России на транспорте, оперативный дежурный Нижегородского ЛУ МВД России на транспорте майор полиции Рауф Курбанов, обходил аэропорт «Стригино» и заметил женщину, которая бесцельно ходила по второму этажу и выглядела растерянной.
На вопросы полицейского она отвечала невнятно, и страж порядка заподозрил, что у нее неустойчивое состояние психики.
Позднее женщина рассказала, что не может найти дочь, с которой собирается улететь в Москву, а ее телефон заблокирован.
Тогда полицейский посоветовал посмотреть в сумке какие-либо вещи, которые помогут найти связь с ее дочерью. Женщина достала из сумки несколько бумажек, на них был записан один и тот же номер телефона, в последствии оказавшийся номером дочери женщины. Она объяснила, что ее мать страдает провалами в памяти и спросила откуда ее можно забрать.
Сотрудник полиции сообщил о месте нахождения женщины и присматривал за ней до приезда дочери.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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