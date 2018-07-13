Экологичное расставание: как правильно закончить отношения

Идеальное расставание — это когда вы с партнером одновременно остыли друг к другу, поняли, что вам не по пути, и разошлись без лишних эмоций и негатива. Жаль, что в жизни есть и другие способы разрыва: невзаимная любовь или неразрешимый конфликт. Даже в сложном случае можно сделать так, чтобы расставание доставило вам обоим меньше боли. Расскажу, что такое экологичный выход из отношений и как применить его к разным ситуациям.

Что такое экологичное расставание

Экологичный уход — это когда ты не оставляешь ни себе, ни партнеру поводов для сожалений, чувства вины или обид. Вы должны расстаться без взаимных оскорблений и упреков, это поможет вам обоим быстрее восстановиться и вернуться к нормальной жизни. Пойми, что экологичный уход может быть только один. Если вы регулярно сходитесь и расходитесь — это нездоровая форма расставания. Есть три типа экологичного ухода. Они зависят от причины расставания. Расскажу, как действовать в каждом из них.

Когда ты разлюбила

До расставания

Продумай логистику. Если вы живете вместе, это в разы усложняет уход. После разговора вы оба будете слишком эмоциональны, чтобы обсуждать, кто куда поедет, и делить имущество. Заранее придумай, где ты будешь жить первое время — переедешь к родителям, побудешь у подруги. Окончательно собрать вещи можно позже, когда вы оба успокоитесь. Нет ничего хуже, чем сказать парню, что уходишь, и остаться с ним спать под одной крышей.

Будь готова к чувствам с обеих сторон. Нельзя заранее предсказать, как парень отреагирует на новость о разрыве. Каким бы твердым тебе не казалось это решение, в момент разговора тебе тоже будет больно. Постарайся подготовить себя к этим эмоциям, чтобы ты не потеряла самообладание.

Скажи паре друзей заранее. Возможно, стоит заранее предупредить самых близких людей о своем решении или сделать это сразу после разговора. Вам обоим понадобится поддержка со стороны.

Во время расставания

Будь прямолинейна. Самое главное — не пытаться быть лучше, чем ты есть. Говори правду, какой бы грубой она ни казалась. Скажи прямо, что не любишь его, что нет никакой возможности восстановить эти отношения. Даже если не уверена в этом до конца, ты не должна оставлять партнеру надежду. Никаких «останемся друзьями», «ты достоин лучшего» и прочих успокоительных вещей. Чем жестче и конкретнее разрыв, тем быстрее он избавится от эмоциональной привязанности к тебе.

Придерживайся своего решения независимо от ситуации. Самое сложное в расставании по собственной инициативе — проявить волю. Он может начать плакать, убеждать, угрожать, попытается выиграть время и оттянуть окончательный разрыв.

После расставания

Расскажи друзьям и близким. Объявить о расставании лучше как можно скорее — ты должна жечь все мосты. Объясни, что это не ссора, а окончательный разрыв. Если не хочешь вдаваться в подробности, скажи об этом прямо. Важнее сохранить свой эмоциональный комфорт, а не удовлетворить чье-то любопытство.

Не поддавайся сомнениям. Сожалеть о расставании — это нормально, ведь ты потеряла часть своей жизни. Но сомнения не значат, что ты поступила неправильно. В любом случае дай себе время и не спеши возвращаться.

Когда тебя разлюбили

До расставания

Избавься от иллюзий. Когда речь идет о семейной жизни, мужчины часто бывают пассивны и не спешат разорвать надоевшие отношения. Им проще отдалиться и жить своей жизнью, сохраняя при этом бытовой комфорт. Если ты понимаешь, что партнер не дорожит тобой, не утешай себя мыслью о том, что все еще можно наладить, пока он рядом. Чтобы сделать этот тип расставания экологичным, ты должна сконцентрироваться на своем восстановлении и поднятии самооценки.

Во время расставания

Избегай упреков. Если у тебя еще есть чувства — нет смысла это скрывать и играть в безразличие. Скажи, что любишь его, но не станешь играть в одни ворота. Не обвиняй его и сохраняй доброжелательность. От твоей реакции зависит то, как он будет вспоминать о тебе.

Бери ответственность за свое решение. Если мужчина пассивен, он может до конца отрицать, что причина расставания в его нелюбви к тебе. Не ведись на фразы типа «это твое решение», «если ты так хочешь, то давай». Не отрицай, что это твоя инициатива и осознанный выбор.

После расставания

Восстанавливай свое эмоциональное и психическое здоровье. Это самое важное в экологичном уходе. Помогает все, что отвлекает: новые знакомства, занятия, путешествия.

Избегай контактов с ним. Не только личных, но и в соцсетях. Удаляй из друзей и удержись от желания мониторить его страницу.

Когда есть неразрешимый конфликт

До расставания

Дай вам обоим шанс все исправить. Бывает так, что чувства есть у обоих, но в отношениях возникает препятствие, с которым ты не можешь мириться: его флирт с другими девушками, нежелание работать или другие проблемы. Разрыв не должен быть импульсивным. Делись своими чувствами и говори о мыслях прекратить отношения, чтобы для партнера это не было неожиданностью.

Не пытайся манипулировать. Не используй свой уход как способ устранить конфликт. Вы оба должны поверить, что расставание окончательное. Тогда он сможет еще раз оценить ситуацию и решить, готов ли он потерять тебя.

Во время расставания

Скажи, что ты чувствуешь. Здесь работает то же правило, что и в других видах экологичного расставания — будь позитивна и честна. Скажи, что любишь его, и извинись за то, что не можешь поменять свой характер и принять то, что вам мешает.

Проговори условие, с которым не можешь смириться. Обвинять партнера не надо, а вот четко проговорить причину вашего разрыва стоит.

После расставания

Осознай, что ты сделала все, что могла. Не мучай себя мыслями, что рано сдалась, что нужно было подождать еще, и тогда он, может быть, исправился бы. Ты сделала все, что от тебя зависит. Если ответного шага не последовало, и он не устранил причину конфликта, значит, тем более нет смысла бежать в след.

Не спеши возвращаться. Твой экологичный уход может стать для него мотивацией разрешить конфликт. Но, если это были токсичные отношения, для тебя будет лучше не возвращаться в них.