Желтеет и сохнет роза после пересадки. Что делать?

Выкопала куст розы (закопала глубже прививку). Куст стал вялым, листья стали желтеть и сохнуть. До этого куст в этом же месте цвел и листья были сочные зеленые. Что с кустом?