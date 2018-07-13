Ещё
Желтеет и сохнет роза после пересадки. Что делать?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Желтеет и сохнет роза после пересадки. Что делать? 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
Выкопала куст розы (закопала глубже прививку). Куст стал вялым, листья стали желтеть и сохнуть. До этого куст в этом же месте цвел и листья были сочные зеленые. Что с кустом?
7dach.ru: последние новости
Огурцы для тех, кому лень встать со стула. Попытка номер 3 Три секрета в одном! Делаем ароматную полянку Палки-держалки - мой второй деревянный секрет
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не идеальны: фигуры моделей без фотошопа3
Бледанс показала пикантное фото с юным красавцем19
Правила интимной гигиены, которые нужно знать1
Звезды-ровесники: женщины против мужчин4
Модные тренды, вызывающие оторопь2
Видео
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
05:04
Медицинские мифы, которые пора забыть
Здоровье Психология
00:08
Над Ириной Шейк издевались из-за лишнего веса
Звёзды
05:46
Модные тренды, вызывающие оторопь
Мода
12:56
Актеры, которые были на волосок от смерти
Звёзды Здоровье
05:57
Знаменитые детки, которые плохо себя ведут
Звёзды Дети
05:23
Странности школ Северной Кореи
Дети
09:15
Располневшую Максакову сняли с мужчиной
Звёзды Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение