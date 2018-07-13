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Эти две маленькие сестры-близняшки сбежали из дома. Но офицеры были потрясены, когда нашли их!
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Эти две маленькие сестры-близняшки сбежали из дома. Но офицеры были потрясены, когда нашли их! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
20 лет назад, моя сестра-близнец и я решили убежать из дому в предрассветные часы утром 17 января 1997 года. На улице было более десяти градусов мороза. Никто не знает, как долго нас не было, но как только наш папа обнаружил, что мы пропали, то сразу позвонил в полицию. Они не знали, с чего начать. Тогда офицеры начали искать наши следы и выяснили, что они ведут в переулок. Затем офицер Кистер нашел детскую обувь, и продолжил идти по следам.
Когда офицеры Кистер и Вагнер нашли Кортни и меня в снегу, то сестра была без сознания, и я сказала офицеру Вагнеру: «Пожалуйста, помогите моей сестре», — и тоже потеряла сознания. Они схватили нас и помчались в больницу. Офицер Вагнер потом рассказывал мне, что я медленно умирала у него на руках, когда мы приехали в больницу. По прибытию они приняли Кортни, но я была настолько в плохом состоянии, что они ничего не могли сделать, но они направили офицеров вместе со мной в ближайшую больницу, где был единственный врач, который мог сделать согревающие переливание крови. Они сделали мне два разреза и разогрели мою кровь. После этого я была в коме, и шансы выжить были очень маленькие. Врачи сказали моим родителям, даже если я приду в себя, возможность повреждения головного мозга — очень высока. Но, Слава Богу, вскоре, я очнулась, без каких-либо признаков повреждения.
После месяца в больнице и бесконечных процедур физиотерапии мы отправились домой. Сегодня я пишу этот пост, чтобы поделиться нашей историей. Моя сестра и я обязаны департаменту полиции Омахи, и офицерам Кистер и Вагнер, своими жизнями. Я так благодарна им, и хочу поделиться этой чудесной историей с каждым. Полиция хорошая, Бог хороший, и иногда люди просто нуждаются в напоминании об этом.
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