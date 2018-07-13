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Огурцы для тех, кому лень встать со стула. Попытка номер 3
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Огурцы для тех, кому лень встать со стула. Попытка номер 3 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
Основная грядка с огурцами у меня в огороде, в открытом грунте. И я не люблю, когда за огурцами кто-то лезет туда, кроме меня. Все плети переломают, огурцы соберут не все, что-нибудь еще растопчут.
Для справки: у меня пять внуков, от 2,5 до 11 лет, все мальчики. И для таких любителей огурцов уже третий год делаю «ленивую грядку». Точнее, не грядку, а компостный мешок, в который сею огурцы.
Устройство незатейливое. Мешок набиваю чем попало (трава, сорняки, старые листья), добавляю немного навоза, сверху насыпаю землю слоем 5-6 см, проливаю обильно водой и сею огурцы, прямо сухими семенами. Накрываю это всё плёнкой — и, вуаля! — через три дня есть всходы, обеспеченные всем необходимым, плёнка больше не нужна.
Бочка с теплой водой стоит рядом, поливают все, кому не лень. Для детей это игра, а огурцы попить любят.
"Ленивая грядка" с всходами огурцов. 12 июля.
Для плетей огурцов делаю направляющие из шпагата, привязанные с столбу на веранде. Как подрастут, обвиваю плети вокруг шпагата, а дальше они уже сами цепляются своими усиками и ползут всё выше и выше.
В этом году в мешке 4 куста. Надеюсь, что уцелеют и дадут урожай. Чисто на салатик, или просто похрустеть свежим огурчиком с куста. И со стула вставать не нужно!
В прошлом году, правда, эта «грядка» подверглась нападению малолетнего внука. Малыш выдернул всходы, а обратно посадить мы не успели, все растения завяли. Но на этот год детки стали взрослей на целый год, и не огорчат меня такой вот шалостью. Поэтому «ленивой грядке» — быть!
Скоро она станет красивой, зеленой пирамидкой. Будут и цветочки, и огурчики.
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