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В Тюмени волонтеры собирают средства на лечение детеныша косули
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В Тюмени волонтеры собирают средства на лечение детеныша косули 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
К тюменским волонтерам из фонда помощи бездомным животным «ЖиВи» попал необычный подопечный, это детеныш косули. Ему уже подобрали имя Бемби, однако у него есть поранена ножка и необходима помощь врача. Что бы назначить косуленку лечение, необходимо экстренно сделать рентген сломанной ножки.
Фото из группы «ЖиВи»
«Чуть больше двух недель назад малыш попал в беду, неизвестным нам образом он сломал ножку, после чего его нашли местные грибники, наложили ему импровизированную шину и отпустили к маме косуле. После поняли, что травмированному малышу оставаться в диком, полном опасностей лесу, смертельно опасно! Поспешили забрать Бемби домой, с большой надеждой ждали, что ножка сростется, оказать квалифицированную ветеринарную помощь люди не могли, так как до ближайшей ветеринарной клиники несколько сотен километров. Чуда не произошло, ножка сильно воспалилась, появился гной. Люди попросили помощи для малыша. Совместными усилиями и слаженными действиями кураторов группы и водителей дальнобойщиков, Бемби добрался до Тюмени. Ребята дальнобойщики вам отдельное огромное человеческое спасибо», — рассказывают в приюте «ЖиВи».
Волонтеры объявили сбор денежных средств на оказание помощи Бемби. Реквизиты можно узнать в официальной группе «Вконтакте».
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