Погодина откровенно о сложностях сына Пиманова

Народная артистка Российской Федерации Ольга Погодина стала гостьей передачи «Судьба человека». Ведущий шоу Борис Корчевников уделил немало внимания личной жизни эффектной брюнетки, особенно ее отношениям со вторым мужем — режиссером и телеведущим Алексеем Пимановым — и его детьми от предыдущих браков.

Актриса познакомилась со своим будущим супругом перед съёмками фильма «Три дня в Одессе». «Он — режиссер и продюсер этой картины. У меня были пробы 18 или 20 раз. Я перепробовалась со всеми партнерами, кто предполагался на роль, которую сыграл Володя Качан. Алексей все ждал, когда у меня нервы сдадут», — предположила Ольга.

Тогда служебного романа не случилось. Погодина и Пиманов много лет сотрудничали, общались, дружили. И только когда распался брак актрисы с предыдущим мужем, а режиссер расстался со своей второй половиной, их судьбы соединились. «Я тебя люблю» сказал мне мой муж по телефону. Я ехала за рулем. И он мне что-то говорил, говорил по делу… Потом сказал: «Да, и я тебя люблю», — с улыбкой вспоминает этот важный момент Ольга.

Свадьба Алексея и его избранницы была очень скромной. «Мы приехали в ЗАГС. Вдвоем. И все», — сказала Погодина. До интервью с актрисой создатели шоу успели побеседовать с Пимановым. Он объяснил, почему не было торжества. «Я вообще к свадьбам отношусь очень странно, это интимная история. Это дело только двоих людей. — считает режиссер. — Мы — люди немножко не этого мира. Тот мир, в котором мы живем, мы его не принимаем до конца. Мы не можем принять подлость, зависть. Я не могу подставить, не могу предать, не могу ударить в спину. Это органика. Я такой внутри. Я не могу так жить. И Оля такая же абсолютно. А вокруг нас предают постоянно. И мы в ракушку спрятались и живем в ней. Нам там очень хорошо».

Брак Ольги и Алексея можно назвать гармоничным. По крайней мере ссор на почве ревности у них не бывает. Пиманов не только не нервничает, когда Погодиной приходится целоваться в кадре с другим мужчиной, но даже показывает ему, что и как делать. «Говорят: „Не ревнует — не любит“… Это неправда. Человеку нужно доверять. Доверяешь — живешь с ним. Не доверяешь — лучше не живи. Просто скажи: „Спасибо, давай разойдемся“, — объяснил свою принципиальную позицию Пиманов. „Нет, он абсолютно меня не ревнует. Он очень надежный, добрый и веселый человек, позитивный. Он замечательный, первоклассный режиссер“, — не жалеет комплиментов для мужа актриса.

В конце передачи речь зашла о трех детях Алексея от прошлых браков. У Ольги сложились нормальные и даже теплые отношения с ними. „Они все ее приняли сразу. Они все дружат. У меня же дети взрослые совсем, умные, чудесные. Они все хорошие люди, все друг друга любят, понимают все. Перезваниваются, кино снимают. У них какая-то своя жизнь. Она даже с ними лучше общается, чем я“, — заявил Пиманов. Ольга же отметила, что с младшим наследником ее мужа у нее особо крепкая дружба. „Артем сложных ситуациях звонит и советуется. Я ему безумно за это благодарна“, — призналась артистка.