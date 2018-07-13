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Анна Хилькевич вышла в свет в образе «маленькой беззаботной девочки»
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Анна Хилькевич вышла в свет в образе «маленькой беззаботной девочки» 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Анна Хилькевич Фото: instagram.com/annakhilkevich
Анна Хилькевич стала настоящим модным эталоном для беременных девушек и уже попадала в наш звездный модный разбор. Даже на последних месяцах актриса не оставляет светские мероприятия и вот снова появилась в объективе фотокамер на открытии одного московского магазина. Что скажет об ее образе наш эксперт по моде? Комментарий эксперта:
Алена Скоробогатова, блогер, стилист, автор онлайн-курса «Твой персональный стиль».
— Анне очень к лицу образ маленькой беззаботной девочки. Хлопковое платье с подсолнухами и бантики на кедах навевают воспоминания о детстве. Джинсовая куртка создает вертикальные линии в силуэте, что визуально вытягивает фигуру и позволяет не выглядеть «беременным шаром». Анна Хилькевич — отличный пример для подражания беременным девушкам, которые хотят выглядеть современно и стильно.
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