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На море можно: как выглядит Юлия Барановская без макияжа и укладки
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На море можно: как выглядит Юлия Барановская без макияжа и укладки 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
33-летняя телеведущая Юлия Барановская поделилась своими секретами красоты во время каникул.
Оказывается, во время отпуска Юлия Барановская предпочитает отказываться от макияжа и прически — что и продемонстрировала на честном неотретушированном селфи.
— призналась Барановская, добавив, что скоро ей, впрочем, придется пожертвовать этим правилом ради грядущего музыкального фестиваля «Жара» в Баку. А ты красишься в отпуске или тоже отдаешь предпочтение естественности?
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Фото:Instagram
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