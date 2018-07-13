На море можно: как выглядит Юлия Барановская без макияжа и укладки

33-летняя телеведущая Юлия Барановская поделилась своими секретами красоты во время каникул.

Оказывается, во время отпуска Юлия Барановская предпочитает отказываться от макияжа и прически — что и продемонстрировала на честном неотретушированном селфи.

— призналась Барановская, добавив, что скоро ей, впрочем, придется пожертвовать этим правилом ради грядущего музыкального фестиваля «Жара» в Баку. А ты красишься в отпуске или тоже отдаешь предпочтение естественности?

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Фото:Instagram