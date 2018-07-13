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Польский мужчина хотел развестись с американской женой. Этот разговор с его адвокатом бесценен!
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Польский мужчина хотел развестись с американской женой. Этот разговор с его адвокатом бесценен! 

Карельские вести 59 минут назад
Фото: Карельские вести
Поляк перебрался в США и женился на американке. Хотя его английский был далек от совершенства, они прекрасно ладили. Однажды польский мужчина ворвался в адвокатскую контору и спросил адвоката, может ли адвокат устроить ему развод.
Адвокат говорит, что разводиться будет зависеть от обстоятельств, и задал ему следующие вопросы:
У вас есть основания?
Да, пора домой.
Нет, я имею в виду, какова основа этого дела?
Она сделана из бетона.
Не думаю, что ты понимаешь. У вас есть реальная обида?
Нет, у нас есть навес, и он нам не нужен.
Я имею в виду, каковы ваши отношения?
Все мои родственники до сих пор в Польше.
Есть ли измены в браке?
Мы Fidelity стерео и хороший DVD-плеер.
Твоя жена тебя избила?
Нет, я всегда встаю перед ней.
Почему вы хотите развестись?
Она собирается убить меня.
Почему ты так думаешь? Какого рода доказательства?
Она собирается отравить меня. Она покупает бутылку в аптеке и кладет на полку в ванную. Я очень хорошо читаю по-английски, и там написано: «Polish remover»
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