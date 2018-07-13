Польский мужчина хотел развестись с американской женой. Этот разговор с его адвокатом бесценен!

Поляк перебрался в США и женился на американке. Хотя его английский был далек от совершенства, они прекрасно ладили. Однажды польский мужчина ворвался в адвокатскую контору и спросил адвоката, может ли адвокат устроить ему развод.

Адвокат говорит, что разводиться будет зависеть от обстоятельств, и задал ему следующие вопросы:

У вас есть основания?

Да, пора домой.

Нет, я имею в виду, какова основа этого дела?

Она сделана из бетона.

Не думаю, что ты понимаешь. У вас есть реальная обида?

Нет, у нас есть навес, и он нам не нужен.

Я имею в виду, каковы ваши отношения?

Все мои родственники до сих пор в Польше.

Есть ли измены в браке?

Мы Fidelity стерео и хороший DVD-плеер.

Твоя жена тебя избила?

Нет, я всегда встаю перед ней.

Почему вы хотите развестись?

Она собирается убить меня.

Почему ты так думаешь? Какого рода доказательства?

Она собирается отравить меня. Она покупает бутылку в аптеке и кладет на полку в ванную. Я очень хорошо читаю по-английски, и там написано: «Polish remover»