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Жанна Бадоева поделилась секретом стиля
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Жанна Бадоева поделилась секретом стиля 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Телеведущая Жанна Бадоева подробно ответила своим подписчикам по поводу любимой одежды и принципах ее выбора.
Девушка рассказала, что вырабатывала свой стиль несколько лет, но никогда не искала его специально. Во время обучения в театральном вузе Жанна заметила, что чувствует себя максимально комфортно, когда на ней много не сочетающихся между собой вещей.
Бадоевой хорошо известны недостатки и достоинства своей фигуры, поэтому она знает, что нужно прикрыть, а что — показать. Говоря о своих предпочтениях, Жанна заметила, что ей почти никогда не идут обычные юбки, она выбирает только странные модели. Футболки телеведущая всегда берет на 1-2 размера больше.
Также Жанна категорически не признает брюки, а джинсы носит только зимой. Любимые вещи Бадоевой — это платья, объемный футболки, шорты, всевозможные накидки и мятые пиджаки, пижамы, халаты и легкие куртки.
Телеведущая посоветовала девушкам не бояться комбинировать хорошие вещи из масс-маркета с дорогой одеждой. Секрет стиля в комбинации интересны и подходящих человеку вещей. Жанна порекомендовала людям с хорошим вкусом не бояться экспериментов, а если у них нет желания выбирать — всегда можно воспользоваться советами подруг или подсмотреть готовые образы в Интернете.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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