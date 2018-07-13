Арьен Роббен: Чувствую, что даже в 34 года я нахожусь в отличной форме

Когда я тренируюсь, я тренируюсь только для себя, а не для тренера или кого-либо еще. Ты должен быть в форме. Только если ты в форме, ты способен показать лучшее. Поэтому во время подготовки ты должен отдавать все силы.

Важно заложить фундамент. В данный момент все выглядит очень хорошо, мы работаем усердно, и я считаю это как раз то, что нам нужно, чтобы успешно набрать форму к началу сезона. Во время подготовки нужно усердно работать.

Наши притязания очевидны не только для меня, но и для всех в команде: мы хотим добиться максимального результата. Мы хотим завоевать титулы — как минимум на один больше, чем в прошлом году, — приводит слова Роббена пресс-служба «Баварии».

В мае Роббен подписал новый контракт с «Баварией», рассчитанный до 30 июня 2019 года.

Напомним, что в первом матче нового сезона бундеслиги 24 августа «Бавария» на «Альянц Арене» сыграет против «Хоффенхайма».